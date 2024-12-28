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Posted 28 декабря, 12:24

Published 28 декабря, 12:24

Modified 28 декабря, 12:26

Updated 28 декабря, 12:26

В каких случаях россияне имеют право на досрочную пенсию

В каких случаях россияне имеют право на досрочную пенсию

28 декабря 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney. В каких случаях россияне имеют право на досрочную пенсию
Досрочная пенсия возможна для нескольких категорий россиян. Из этой статьи вы узнаете, кто именно вправе надеяться на досрочную пенсию, в какую организацию обращаться за ее оформлением, и какие именно документы понадобится собрать.

Что такое досрочная пенсия

Досрочная пенсия — это страховая пенсия, начавшаяся раньше установленного законом срока. Стать пенсионером досрочно разрешено людям, проработавшим определенный отрезок времени в непростых или представляющих опасность для здоровья условиях, военнослужащим и госслужащим, предпенсионерам, оставшимся без средств заработка на жизнь и др.

Стать пенсионером досрочно разрешено людям, проработавшим определенный отрезок времени в непростых или представляющих опасность для здоровья условиях
Стать пенсионером досрочно разрешено людям, проработавшим определенный отрезок времени в непростых или представляющих опасность для здоровья условиях. Фото: Изображение Midjourney

Категории граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно

Как правило, право на досрочную пенсию люди приобретают благодаря роду занятий, занимаемой должностной позиции, рабочей среде, а также семейному статусу или проблемам со здоровьем.

Досрочная пенсия для представителей определенных профессий

Итак, на досрочную пенсию могут надеяться представители следующих профессий:

  • водители наземного городского транспорта — мужчины-водители вправе отправиться на пенсию в пятьдесят пять лет, а женщины — в пятьдесят. Кроме того, водители обязаны отработать в транспортной сфере, самое меньшее, двадцать и пятнадцать лет, соответственно;
  • работники морских рыболовецких судов — для досрочного ухода на пенсию в пятьдесят лет морякам следует обязательно набрать совокупный стаж в двадцать лет, в том числе, не менее десяти лет именно на морских судах;
  • шахтеры — надеяться на досрочную пенсию вправе пятидесятилетние мужчины и сорокапятилетние женщины, проработавшие под землей от десяти и семи лет, со стажем от двадцати и пятнадцати лет;
  • артисты, музыканты, певцы и другие профессионалы от мира творчества — вправе заслужить досрочную пенсию, отработав не менее пятнадцати-тридцати лет на сцене (стаж напрямую зависит от той или иной специализации).
  • специалисты в области педагогики и медицины — на досрочную пенсию вправе рассчитывать сотрудники детских образовательных организаций, проработавшие с детьми не менее четверти века, а также медработники со стажем двадцать пять лет в медучреждениях сел и поселках городского типа и тридцать лет — в городах.

Более детально со списком россиян, которым может быть положена досрочная пенсия, а также с подробными критериями раннего ухода на заслуженный отдых можно ознакомиться в федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Досрочная пенсия в соответствии с социальным статусом

Помимо людей, оговоренных в законе специальностей, на досрочную пенсию могут надеяться также некоторые категории россиян в соответствии со своим социальным статусом. В частности, в их число входят многодетные матери, имеющие пять или более детей — они могут уйти на досрочную пенсию в пятьдесят лет. Россиянки с четырьмя детьми могут претендовать на пенсию в пятьдесят шесть лет, а с тремя детьми — в пятьдесят семь.

Правда, есть еще одно непременное условие: многодетные родительницы должны также иметь стаж работы не менее пятнадцати лет и заниматься воспитанием детей до восьмилетнего возраста включительно. Кроме того, надеяться на досрочную пенсию вправе один из родителей детей-инвалидов, опекуны инвалидов с рождения и инвалиды по военной травме.

Водители наземного городского транспорта — мужчины-водители вправе отправиться на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50
Водители наземного городского транспорта — мужчины-водители вправе отправиться на пенсию в 55 лет, а женщины — в 50. Фото: Изображение Midjourney

Досрочная пенсия в связи с работой на северных территориях

Полагается досрочная пенсия и людям, трудившимся на Севере не менее пятнадцати лет, а на приравненных к нему территориях — двадцать лет, с общим стажем минимум в двадцать пять лет для мужчин и двадцать — для женщин.

Тем, кто осуществлял профессиональную деятельность в районах Крайнего Севера на протяжении не менее семи с половиной лет при совокупном стаже в двадцать пять лет для мужчин и двадцать лет для женщин, пенсия определяется с сокращением положенного по закону пенсионного возраста из расчета минус четыре месяца за каждый отработанный год. А россиянка, которая проработала свыше двенадцати лет на Севере или семнадцати лет на причисленных к нему территориях и родила двух или более детей, может надеяться на досрочную пенсию уже в пятьдесят лет.

Из числа тех же, кто постоянно живет в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях (оленеводов, рыбаков, охотников и др.), мужчины вправе завершить трудовую деятельность в пятьдесят лет, а женщины — в сорок пять, если они, в общей сложности, проработали не менее двадцати пяти и двадцати лет, соответственно.

Кто еще имеет право на досрочную пенсию

Помимо перечисленных выше категорий россиян, право на досрочную пенсию приобретают также женщины, проработавшие, в общей сложности, тридцать семь лет и мужчины со стажем в сорок два года. Сюда же можно отнести и военных, имеющих не менее двадцати лет выслуги, а также безработных предпенсионеров, когда до «стандартного» ухода на пенсию им осталось не более двух лет.

Полагается досрочная пенсия и людям, трудившимся на Севере не менее 15 лет, а на приравненных к нему территориях — 20 лет
Полагается досрочная пенсия и людям, трудившимся на Севере не менее 15 лет, а на приравненных к нему территориях — 20 лет. Фото: Изображение Midjourney

Как оформить досрочный выход на пенсию

Для оформления досрочного выхода на пенсию следует заблаговременно собрать все необходимые бумаги, написать заявление и обратиться в Социальный фонд России (СФР). Сделать это можно как лично — в одном из территориальных отделений по месту жительства или офисах МФЦ, так и онлайн на портале «Госуслуги» или сайте СФР.

Заявление будет рассмотрено в течение десяти дней, после чего заявителю одобрят досрочный выход на пенсию или откажут в нем. Уведомление об отказе направляется гражданину не позднее, чем через пять дней с момента вынесения решения.

Какие документы потребуются

Для обращения за назначением досрочной пенсии, помимо заявления, понадобятся также российский паспорт, СНИЛС и трудовая книжка или выписка из нее. Кроме того, в ряде случаев могут потребоваться и другие документы — такие, например, как трудовые договоры, копии приказов, справки из архива, зарплатные ведомости и др. И наконец, в отдельных случаях необходимо иметь при себе свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности и др.

Особенности оформления досрочной пенсии

Обратиться за назначением досрочной пенсии по старости россияне могут начиная с того времени, когда им осталось не более месяца до ее наступления, либо позже, в любое удобное время.

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