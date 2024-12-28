В каких случаях россияне имеют право на досрочную пенсию

Posted 28 декабря, 12:24
Published 28 декабря, 12:24
Modified 28 декабря, 12:26
Updated 28 декабря, 12:26
Досрочная пенсия — это страховая пенсия, начавшаяся раньше установленного законом срока. Стать пенсионером досрочно разрешено людям, проработавшим определенный отрезок времени в непростых или представляющих опасность для здоровья условиях, военнослужащим и госслужащим, предпенсионерам, оставшимся без средств заработка на жизнь и др.
Как правило, право на досрочную пенсию люди приобретают благодаря роду занятий, занимаемой должностной позиции, рабочей среде, а также семейному статусу или проблемам со здоровьем.
Итак, на досрочную пенсию могут надеяться представители следующих профессий:
Более детально со списком россиян, которым может быть положена досрочная пенсия, а также с подробными критериями раннего ухода на заслуженный отдых можно ознакомиться в федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Помимо людей, оговоренных в законе специальностей, на досрочную пенсию могут надеяться также некоторые категории россиян в соответствии со своим социальным статусом. В частности, в их число входят многодетные матери, имеющие пять или более детей — они могут уйти на досрочную пенсию в пятьдесят лет. Россиянки с четырьмя детьми могут претендовать на пенсию в пятьдесят шесть лет, а с тремя детьми — в пятьдесят семь.
Правда, есть еще одно непременное условие: многодетные родительницы должны также иметь стаж работы не менее пятнадцати лет и заниматься воспитанием детей до восьмилетнего возраста включительно. Кроме того, надеяться на досрочную пенсию вправе один из родителей детей-инвалидов, опекуны инвалидов с рождения и инвалиды по военной травме.
Полагается досрочная пенсия и людям, трудившимся на Севере не менее пятнадцати лет, а на приравненных к нему территориях — двадцать лет, с общим стажем минимум в двадцать пять лет для мужчин и двадцать — для женщин.
Тем, кто осуществлял профессиональную деятельность в районах Крайнего Севера на протяжении не менее семи с половиной лет при совокупном стаже в двадцать пять лет для мужчин и двадцать лет для женщин, пенсия определяется с сокращением положенного по закону пенсионного возраста из расчета минус четыре месяца за каждый отработанный год. А россиянка, которая проработала свыше двенадцати лет на Севере или семнадцати лет на причисленных к нему территориях и родила двух или более детей, может надеяться на досрочную пенсию уже в пятьдесят лет.
Из числа тех же, кто постоянно живет в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях (оленеводов, рыбаков, охотников и др.), мужчины вправе завершить трудовую деятельность в пятьдесят лет, а женщины — в сорок пять, если они, в общей сложности, проработали не менее двадцати пяти и двадцати лет, соответственно.
Помимо перечисленных выше категорий россиян, право на досрочную пенсию приобретают также женщины, проработавшие, в общей сложности, тридцать семь лет и мужчины со стажем в сорок два года. Сюда же можно отнести и военных, имеющих не менее двадцати лет выслуги, а также безработных предпенсионеров, когда до «стандартного» ухода на пенсию им осталось не более двух лет.
Для оформления досрочного выхода на пенсию следует заблаговременно собрать все необходимые бумаги, написать заявление и обратиться в Социальный фонд России (СФР). Сделать это можно как лично — в одном из территориальных отделений по месту жительства или офисах МФЦ, так и онлайн на портале «Госуслуги» или сайте СФР.
Заявление будет рассмотрено в течение десяти дней, после чего заявителю одобрят досрочный выход на пенсию или откажут в нем. Уведомление об отказе направляется гражданину не позднее, чем через пять дней с момента вынесения решения.
Для обращения за назначением досрочной пенсии, помимо заявления, понадобятся также российский паспорт, СНИЛС и трудовая книжка или выписка из нее. Кроме того, в ряде случаев могут потребоваться и другие документы — такие, например, как трудовые договоры, копии приказов, справки из архива, зарплатные ведомости и др. И наконец, в отдельных случаях необходимо иметь при себе свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности и др.
Обратиться за назначением досрочной пенсии по старости россияне могут начиная с того времени, когда им осталось не более месяца до ее наступления, либо позже, в любое удобное время.