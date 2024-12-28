В каких случаях россияне имеют право на досрочную пенсию

Тем, кто осуществлял профессиональную деятельность в районах Крайнего Севера на протяжении не менее семи с половиной лет при совокупном стаже в двадцать пять лет для мужчин и двадцать лет для женщин, пенсия определяется с сокращением положенного по закону пенсионного возраста из расчета минус четыре месяца за каждый отработанный год. А россиянка, которая проработала свыше двенадцати лет на Севере или семнадцати лет на причисленных к нему территориях и родила двух или более детей, может надеяться на досрочную пенсию уже в пятьдесят лет.