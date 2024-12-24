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Posted 24 декабря, 04:14

Published 24 декабря, 04:14

Modified 24 декабря, 04:19

Updated 24 декабря, 04:19

Работающие пенсионеры получат прибавку с учетом индексации

Работающим омским пенсионерам с нового года обещают ощутимую прибавку

24 декабря 2024, 04:14
Фото: 1MI. Работающие пенсионеры получат прибавку с учетом индексации

С нового года начнут индексировать пенсии работающих омских пенсионеров

Индексация страховых пенсий составит 7,3%.

Отделение СФР по Омской области сообщило, что с 1 января 2025 года в регионе начнется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Теперь пенсии будут повышать всем, независимо от того, работают они или нет. Однако размер прибавки для трудящихся и неработающих пенсионеров будет различаться.

Ранее пенсии индексировались только для тех, кто уволился с работы. Теперь индексация будет проводиться для всех пенсионеров, включая работающих. При этом увеличивать будут не ту сумму, которую пенсионер получает на руки сейчас, а расчетный размер пенсии, в который включены все прошлые индексации. Это сделано для того, чтобы прибавка была ощутимее.

Как это будет работать

Допустим, работающий пенсионер сейчас получает 15 615,31 рубля в месяц, а если бы он не работал, его пенсия составляла бы 25 494,58 рубля. В 2025 году пенсии увеличат на 7,3% — это коэффициент индексации, который учитывает инфляцию. Для расчета прибавки возьмут сумму 25 494,58 рубля, а не текущую выплату. В результате пенсия вырастет на 1861,10 рубля, и работающий пенсионер будет получать 17 476,41 рубля.

Если пенсионер решит уволиться, он получит ещё одну прибавку: перерасчет выплат с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Таким образом, больше всего увеличатся выплаты у тех, кто уже оставил работу.

Какие пенсии индексируют

Индексация распространяется на все виды страховых пенсий, включая пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. При этом другие виды выплат, например, государственные или социальные пенсии, будут индексироваться как и раньше, без изменений.

Дополнительные повышения

Кроме индексации с 1 января, работающим пенсионерам продолжат ежегодно повышать пенсии в августе. Это связано с перерасчетом страховых взносов, которые работодатели платят за своих сотрудников.

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#Диана Рязанцева#Пенсии#Работа#Омск#Пенсионеры#Выплаты
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