Работающим омским пенсионерам с нового года обещают ощутимую прибавку

Posted 24 декабря, 04:14
Published 24 декабря, 04:14
Modified 24 декабря, 04:19
Updated 24 декабря, 04:19
Отделение СФР по Омской области сообщило, что с 1 января 2025 года в регионе начнется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Теперь пенсии будут повышать всем, независимо от того, работают они или нет. Однако размер прибавки для трудящихся и неработающих пенсионеров будет различаться.
Ранее пенсии индексировались только для тех, кто уволился с работы. Теперь индексация будет проводиться для всех пенсионеров, включая работающих. При этом увеличивать будут не ту сумму, которую пенсионер получает на руки сейчас, а расчетный размер пенсии, в который включены все прошлые индексации. Это сделано для того, чтобы прибавка была ощутимее.
Как это будет работать
Допустим, работающий пенсионер сейчас получает 15 615,31 рубля в месяц, а если бы он не работал, его пенсия составляла бы 25 494,58 рубля. В 2025 году пенсии увеличат на 7,3% — это коэффициент индексации, который учитывает инфляцию. Для расчета прибавки возьмут сумму 25 494,58 рубля, а не текущую выплату. В результате пенсия вырастет на 1861,10 рубля, и работающий пенсионер будет получать 17 476,41 рубля.
Если пенсионер решит уволиться, он получит ещё одну прибавку: перерасчет выплат с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Таким образом, больше всего увеличатся выплаты у тех, кто уже оставил работу.
Какие пенсии индексируют
Индексация распространяется на все виды страховых пенсий, включая пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. При этом другие виды выплат, например, государственные или социальные пенсии, будут индексироваться как и раньше, без изменений.
Дополнительные повышения
Кроме индексации с 1 января, работающим пенсионерам продолжат ежегодно повышать пенсии в августе. Это связано с перерасчетом страховых взносов, которые работодатели платят за своих сотрудников.