Работающим омским пенсионерам с нового года обещают ощутимую прибавку

Ранее пенсии индексировались только для тех, кто уволился с работы. Теперь индексация будет проводиться для всех пенсионеров, включая работающих. При этом увеличивать будут не ту сумму, которую пенсионер получает на руки сейчас, а расчетный размер пенсии, в который включены все прошлые индексации. Это сделано для того, чтобы прибавка была ощутимее.