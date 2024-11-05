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Posted 5 ноября, 10:34

Published 5 ноября, 10:34

Modified 5 ноября, 10:36

Updated 5 ноября, 10:36

Иллюстрация

«Презент» от покойника: сколько омичей получили пенсии за умерших родственников

5 ноября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

В 2024 году более 1300 омичей получили пенсии за своих умерших родственников

Общая сумма выплаченных правопреемникам пенсионных накоплений составила свыше 50 млн рублей.

Стало известно, что с начала 2024 года в Омской области уже 1300 человек получили пенсионные накопления своих умерших родственников. На выплаты правопреемникам омское отделение Социального фонда России выделило более 50 млн рублей.

На пенсионные накопления своих умерших родственников правопреемники могут рассчитывать, если человек ушел из жизни до назначения выплаты. Наследника или сразу нескольких наследников можно выбрать заранее, написав заявление в соцфонд. Если при жизни заявление не было оставлено, накопления распределят по праву очередности: сначала между детьми, супругами, родителями и усыновителями, затем уже — между братьями, сестрами, дедушками, бабушками и внуками.

Кстати, получить пенсионные накопления умершего родственника можно только по заявлению. Обратиться за деньгами нужно в течение 6 месяцев со смерти родственника. Если не уложиться в этот срок, «выбивать» деньги придется уже через суд.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, кто в Омской области может претендовать на досрочную пенсию. Подробная инструкция с законными способами — уже на нашем сайте.

Как выйти на пенсию раньше: подробная инструкция с законными способами
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Пенсионеры#Пенсия#Выплаты#Смерть#Новости#Родственники
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