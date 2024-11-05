«Презент» от покойника: сколько омичей получили пенсии за умерших родственников

На пенсионные накопления своих умерших родственников правопреемники могут рассчитывать, если человек ушел из жизни до назначения выплаты. Наследника или сразу нескольких наследников можно выбрать заранее, написав заявление в соцфонд. Если при жизни заявление не было оставлено, накопления распределят по праву очередности: сначала между детьми, супругами, родителями и усыновителями, затем уже — между братьями, сестрами, дедушками, бабушками и внуками.