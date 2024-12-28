Ковшевой и менеджер по репутации: названы необычные вакансии для омичей в декабре

Еще одна интересная вакансия — специалист по отзывам в стоматологическую клинику. Менеджер по репутации будет работать неполный рабочий день (10 часов в неделю), помогать собирать отзывы о качестве услуг, публиковать их на сайте и подготавливать статистику. Эта работа подойдет коммуникабельным людям с хорошей речью и высоким уровнем эмпатии. Заработная плата — от 10 000 рублей в месяц.