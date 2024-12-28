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Posted 28 декабря, 06:36

Published 28 декабря, 06:36

Modified 28 декабря, 06:44

Updated 28 декабря, 06:44

В списке необычных вакансий оказались предложения для стримера на немецком языке

Ковшевой и менеджер по репутации: названы необычные вакансии для омичей в декабре

28 декабря 2024, 06:36
Фото: gorod55.ru. В списке необычных вакансий оказались предложения для стримера на немецком языке

В конце года в Омске открылись необычные вакансии

Аналитики hh.ru составили список самых необычных вакансий в Омской области. Подробности читайте в материале Города55.

В Омской области в декабре 2024 года появилось несколько необычных вакансий, о которых рассказали аналитики онлайн-сервиса hh.ru.

Одно из интересных предложений — работа специалистом по цифровой трансформации на промышленном предприятии. Этот эксперт будет внедрять цифровые технологии в бизнес-процессы компании, оказывать техническую поддержку пользователям и разрабатывать обучающие материалы. Работодатель предлагает конкурентоспособную зарплату и предоставляет жилье для иногородних сотрудников.

Специалисту по цифровой трансформации готовы платить от 105 000 рублей
Специалисту по цифровой трансформации готовы платить от 105 000 рублей. Фото: hh.ru

Еще одна интересная вакансия — специалист по отзывам в стоматологическую клинику. Менеджер по репутации будет работать неполный рабочий день (10 часов в неделю), помогать собирать отзывы о качестве услуг, публиковать их на сайте и подготавливать статистику. Эта работа подойдет коммуникабельным людям с хорошей речью и высоким уровнем эмпатии. Заработная плата — от 10 000 рублей в месяц.

Специалисту по отзывам готовы платить от 10 000 рублей
Специалисту по отзывам готовы платить от 10 000 рублей. Фото: hh.ru

Также в Омске открыта вакансия ковшевого, который будет работать с оборудованием для производства стали, устанавливать затворы и снимать металлические корки с продукции. Заработная плата — от 47 тыс. рублей. Работодатель предлагает участие в культурных и спортивных мероприятиях, а для иногородних сотрудников — компенсацию аренды жилья.

Ковшевому предлагают от 47 000 рублей
Ковшевому предлагают от 47 000 рублей. Фото: hh.ru

Кроме того, в списке необычных вакансий оказались предложения для стримера на немецком языке, специалиста по геологическим 3D-моделям, телеграфиста, рабочего на элеваторе и куратора команды по разметке данных. Напомним, что под конец 2024 года в Омской области образовался жесткий дефицит кадров.

Две вакансии на соискателя. Под конец года в Омске образовался жесткий дефицит кадров
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#Диана Рязанцева#Общество#Работа#Омск#Омская область#Вакансии
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