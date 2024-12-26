В Омске отказались от идеи ледовой переправы через Иртыш

Posted 26 декабря, 04:34
Published 26 декабря, 04:34
Modified 26 декабря, 04:43
Updated 26 декабря, 04:43
В Омске отказались от идеи создания ледовой переправы через Иртыш. Вопрос обсуждался из-за проблем с пробками на подъездах к мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Подробности рассказал глава департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец.
«Отказались от этого варианта специалисты, которые обеспечивают безопасные условия использования ледовых переправ. В Омске огромные риски, что будут полыньи, не замерзающие на Иртыше. Необходимо, чтобы лед был монолитным, без этих всех капсул, пузырьков и толщина льда для легкового автомобиля 15 см. Если эти вопросы можно было бы гарантировать, тогда можно было бы говорить о реализации ледовой переправы», — сообщил чиновник в эфире телеканала «Вести Омск».
Напомним, мост сейчас находится на капитальном ремонте и частично перекрыт. Реконструкцией занимается компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.
В середине декабря в Омской области официально заработала первая ледовая переправа. Она соединяет Аксеново и Ярково в Усть-Ишимском районе. Всего на территории региона в этом году планируют открыть девять ледовых переправ.