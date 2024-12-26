gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 04:34

Published 26 декабря, 04:34

Modified 26 декабря, 04:43

Updated 26 декабря, 04:43

Ледовые переправы в городе могут быть опасны

В Омске отказались от идеи ледовой переправы через Иртыш

26 декабря 2024, 04:34
Фото: 1MI. Ледовые переправы в городе могут быть опасны
Вариант переправы в Нефтяниках обсуждался из-за пробок на мосту у Телецентра.

В Омске отказались от идеи создания ледовой переправы через Иртыш. Вопрос обсуждался из-за проблем с пробками на подъездах к мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Подробности рассказал глава департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец.

«Отказались от этого варианта специалисты, которые обеспечивают безопасные условия использования ледовых переправ. В Омске огромные риски, что будут полыньи, не замерзающие на Иртыше. Необходимо, чтобы лед был монолитным, без этих всех капсул, пузырьков и толщина льда для легкового автомобиля 15 см. Если эти вопросы можно было бы гарантировать, тогда можно было бы говорить о реализации ледовой переправы», — сообщил чиновник в эфире телеканала «Вести Омск».

Напомним, мост сейчас находится на капитальном ремонте и частично перекрыт. Реконструкцией занимается компания «Стройтраст». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян.

В середине декабря в Омской области официально заработала первая ледовая переправа. Она соединяет Аксеново и Ярково в Усть-Ишимском районе. Всего на территории региона в этом году планируют открыть девять ледовых переправ.

Омичам разрешили ходить по воде
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Безопасность#Иртыш#Ледовые переправы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика