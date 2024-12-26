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Posted 26 декабря, 05:57

Published 26 декабря, 05:57

Modified 26 декабря, 06:12

Updated 26 декабря, 06:12

В Омске новый автобусный маршрут соединит Нефтяники и улицу 1-я Учхозная

Из Нефтяников на 1-ю Учхозную: в Омске запустят новый автобусный маршрут

26 декабря 2024, 05:57
Фото: 1MI.

В Омске новый автобусный маршрут соединит Нефтяники и улицу 1-я Учхозная

Маршрут №66 запустят в следующем году.

С 1 января 2025 года в Омске будет запущен новый автобусный маршрут №66, который соединит микрорайон Нефтяников с улицей 1-й Учхозной. Это решение приняли для того, чтобы улучшить транспортное обслуживание в данном районе и сделать поездки более удобными для пассажиров.

Как отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец в интервью ГТРК «Иртыш», новый маршрут создан для того, чтобы пассажирам не приходилось разбираться в сложных маршрутных указателях.

Сейчас автобус №59, который обслуживает этот участок, разделяется на два направления:

  • Одно ведет на Биофабрику;
  • Другое — до 1-й Учхозной.

Новый маршрут №66 исключит эту путаницу и обеспечит прямое и четкое соединение между Нефтяниками и 1-й Учхозной. В настоящее время не уточняется, сколько автобусов будет курсировать на новом маршруте, но власти обещают, что транспорт будет ходить регулярно и удобно для жителей района.

Напомним, также с 1 января 2025 года в Омске начнет курсировать новый автобусный маршрут №41, который соединит улицу Лизы Чайкиной с поселком Светлый.

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#Диана Рязанцева#Транспорт#Омск#Автобус#Маршруты#Вадим Кормилец#Нефтяники#Дептранс
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