Из Нефтяников на 1-ю Учхозную: в Омске запустят новый автобусный маршрут

Posted 26 декабря, 05:57
Published 26 декабря, 05:57
Modified 26 декабря, 06:12
Updated 26 декабря, 06:12
С 1 января 2025 года в Омске будет запущен новый автобусный маршрут №66, который соединит микрорайон Нефтяников с улицей 1-й Учхозной. Это решение приняли для того, чтобы улучшить транспортное обслуживание в данном районе и сделать поездки более удобными для пассажиров.
Как отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец в интервью ГТРК «Иртыш», новый маршрут создан для того, чтобы пассажирам не приходилось разбираться в сложных маршрутных указателях.
Сейчас автобус №59, который обслуживает этот участок, разделяется на два направления:
Новый маршрут №66 исключит эту путаницу и обеспечит прямое и четкое соединение между Нефтяниками и 1-й Учхозной. В настоящее время не уточняется, сколько автобусов будет курсировать на новом маршруте, но власти обещают, что транспорт будет ходить регулярно и удобно для жителей района.
Напомним, также с 1 января 2025 года в Омске начнет курсировать новый автобусный маршрут №41, который соединит улицу Лизы Чайкиной с поселком Светлый.