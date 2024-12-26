Из Нефтяников на 1-ю Учхозную: в Омске запустят новый автобусный маршрут

Новый маршрут №66 исключит эту путаницу и обеспечит прямое и четкое соединение между Нефтяниками и 1-й Учхозной. В настоящее время не уточняется, сколько автобусов будет курсировать на новом маршруте, но власти обещают, что транспорт будет ходить регулярно и удобно для жителей района.