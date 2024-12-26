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Posted 26 декабря, 04:12

Published 26 декабря, 04:12

Modified 26 декабря, 04:20

Updated 26 декабря, 04:20

Омичам объяснили, почему запретили разворот на перекрестке Мира и 70 лет СибАДИ

Запрет на разворот на перекрестке Мира и 70 лет СибАДИ: что изменится в Омске

26 декабря 2024, 04:12
Фото: 1MI.

Омичам объяснили, почему запретили разворот на перекрестке Мира и 70 лет СибАДИ

Все развороты будут перенаправлены на следующий перекресток.

С 27 декабря на перекрестке проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ будет установлен знак, запрещающий разворот. Это нововведение направлено на улучшение движения по третьему ряду проспекта Мира, особенно для автомобилей, движущихся от Нефтяников в сторону Телецентра.

Запрещенный разворот облегчит проезд по этому участку и поможет разгрузить дорогу. Однако разворот на следующем перекрестке, после улицы 70 лет СибАДИ, останется разрешенным, и водители смогут выполнить маневр в районе кафе Ростикс.

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец прокомментировал это решение в эфире ГТРК «Иртыш». По его словам, установка знака, запрещающего разворот, была принята для улучшения транспортного потока на проспекте Мира. Основной целью является снижение заторов, которые возникают из-за лишних маневров на перекрестке с улицей 70 лет СибАДИ.

Теперь все развороты будут перенаправлены на следующий перекресток, где это разрешено. Это изменение должно оптимизировать движение и повысить пропускную способность, особенно в утренние часы, когда трафик на этом участке особенно интенсивен.

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#Диана Рязанцева#Омск#Новости#Вадим Кормилец#Заторы#Запрет на разворот#Транспортный поток#Разгрузка дороги
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