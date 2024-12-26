Запрет на разворот на перекрестке Мира и 70 лет СибАДИ: что изменится в Омске

Posted 26 декабря, 04:12
Published 26 декабря, 04:12
Modified 26 декабря, 04:20
Updated 26 декабря, 04:20
С 27 декабря на перекрестке проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ будет установлен знак, запрещающий разворот. Это нововведение направлено на улучшение движения по третьему ряду проспекта Мира, особенно для автомобилей, движущихся от Нефтяников в сторону Телецентра.
Запрещенный разворот облегчит проезд по этому участку и поможет разгрузить дорогу. Однако разворот на следующем перекрестке, после улицы 70 лет СибАДИ, останется разрешенным, и водители смогут выполнить маневр в районе кафе Ростикс.
Директор департамента транспорта Вадим Кормилец прокомментировал это решение в эфире ГТРК «Иртыш». По его словам, установка знака, запрещающего разворот, была принята для улучшения транспортного потока на проспекте Мира. Основной целью является снижение заторов, которые возникают из-за лишних маневров на перекрестке с улицей 70 лет СибАДИ.
Теперь все развороты будут перенаправлены на следующий перекресток, где это разрешено. Это изменение должно оптимизировать движение и повысить пропускную способность, особенно в утренние часы, когда трафик на этом участке особенно интенсивен.