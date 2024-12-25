«Омск сайдинг инвест» отсудил 6,8 млн за срыв сроков стройки колеса обозрения

Posted 25 декабря, 06:41
Published 25 декабря, 06:41
Modified 25 декабря, 06:51
Updated 25 декабря, 06:51
Компания «Омск сайдинг инвест» отсудила 6,8 млн рублей у подрядчика «Глобал» за срыв сроков строительства колеса обозрения в парке «Вокруг света» на Зеленом острове. Такое решение вынес 24 декабря Арбитражный суд Омской области.
В 2021 году «Омск сайдинг инвест» заключил контракт с «Глобалом» на постройку колеса обозрения. Стоимость работ превысила 90 млн рублей. Подрядчик должен был сдать объект в ноябре 2021 года, но сроки затянулись. Колесо было готово к концу апреля 2022 года.
«Омск сайдинг инвест» попытался вернуть 10,7 млн рублей, но в суде сумма была уменьшена.
«Взыскать с ООО „Глобал“ в пользу ООО „Омск сайдинг инвест“ 6 818 389 руб. 04 коп. неустойки по контракту, а также 76 788 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении заявления в остальной части отказать», — говорится в судебных документах.
Решение можно будет обжаловать в Восьмом арбитражном апелляционном суде.
По данным Rusprofile, «Омск Сайдинг Инвест» работает с 2005 года. Руководителем и учредителем является Хусайн Закриев. В 2023 году компания показала выручку в 2 млрд рублей и прибыль в 56 млн рублей.
Компания «Глобал» зарегистрирована в 2016 году в Москве. Руководителем и учредителем является Юрий Дворецков. В прошлом году выручка компании составила 59 млн рублей, а чистая прибыль — «минус» 417 тысяч рублей.