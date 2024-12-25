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Posted 25 декабря, 06:41

Published 25 декабря, 06:41

Modified 25 декабря, 06:51

Updated 25 декабря, 06:51

Колесо обозрения на Зеленом острове работает с 2022 года

«Омск сайдинг инвест» отсудил 6,8 млн за срыв сроков стройки колеса обозрения

25 декабря 2024, 06:41
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. Колесо обозрения на Зеленом острове работает с 2022 года
Подрядчик, который возводил конструкцию, сдал работу с опозданием в полгода.

Компания «Омск сайдинг инвест» отсудила 6,8 млн рублей у подрядчика «Глобал» за срыв сроков строительства колеса обозрения в парке «Вокруг света» на Зеленом острове. Такое решение вынес 24 декабря Арбитражный суд Омской области.

В 2021 году «Омск сайдинг инвест» заключил контракт с «Глобалом» на постройку колеса обозрения. Стоимость работ превысила 90 млн рублей. Подрядчик должен был сдать объект в ноябре 2021 года, но сроки затянулись. Колесо было готово к концу апреля 2022 года.

«Омск сайдинг инвест» попытался вернуть 10,7 млн рублей, но в суде сумма была уменьшена.

«Взыскать с ООО „Глобал“ в пользу ООО „Омск сайдинг инвест“ 6 818 389 руб. 04 коп. неустойки по контракту, а также 76 788 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении заявления в остальной части отказать», — говорится в судебных документах.

Решение можно будет обжаловать в Восьмом арбитражном апелляционном суде.

По данным Rusprofile, «Омск Сайдинг Инвест» работает с 2005 года. Руководителем и учредителем является Хусайн Закриев. В 2023 году компания показала выручку в 2 млрд рублей и прибыль в 56 млн рублей.

Компания «Глобал» зарегистрирована в 2016 году в Москве. Руководителем и учредителем является Юрий Дворецков. В прошлом году выручка компании составила 59 млн рублей, а чистая прибыль — «минус» 417 тысяч рублей.

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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Арбитражный суд#Парк#Компенсация#Колесо обозрения#Зеленый остров#Неустойка
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