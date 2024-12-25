«Омск сайдинг инвест» отсудил 6,8 млн за срыв сроков стройки колеса обозрения

В 2021 году «Омск сайдинг инвест» заключил контракт с «Глобалом» на постройку колеса обозрения. Стоимость работ превысила 90 млн рублей. Подрядчик должен был сдать объект в ноябре 2021 года, но сроки затянулись. Колесо было готово к концу апреля 2022 года.