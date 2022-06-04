В Омске официально открылся парк с колесом обозрения на «Зеленом острове»

Торжественное открытие парка состоялось сегодня, 4 июня. Техническое же открытие состоялось неделю назад, 28 мая. Для омичей сегодня работали аниматоры, на открытии побывал мэр Омска Сергей Шелест.
Парк на территории «Зеленого острова» построен в стилистике Дикого запада, с деревянными павильонами в едином стиле вывесок. На территории парка работают несколько точек общепита, а также 13 аттракционов, в том числе и колесо обозрение.
Строительство парка аттракционов на «Зеленом острове» занималась компания «ОмскСайдингИнвест». В проект вложили порядка 400 млн рублей.