Минус два зуба и имплант. Омич отсудил почти миллион рублей у клиники «Элита»

Омич подал иск в суд на стоматологическую клинику на улице Малиновского, 18/1. Протезирование завершилось неудачно: были удалены два зуба и имплант из-за перелома корней.