«Судьба неизвестна»: севший в поле самолет «Уральских авиалиний» все еще не разобрали

Сначала к самолету водили экскурсии, потом, в августе 2024, основатель авиакомпании Сергей Скуратов сообщил, что его пустят на запчасти и окончательно разберут к декабрю, но этого так и не произошло. Сейчас с лайнера сняли только некоторые детали.