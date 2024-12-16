«Судьба неизвестна»: севший в поле самолет «Уральских авиалиний» все еще не разобрали

Posted 16 декабря, 11:54
Published 16 декабря, 11:54
Modified 16 декабря, 11:56
Updated 16 декабря, 11:56
Почти полтора года в поле под Новосибирском стоит самолет «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку во время рейса Сочи-Омск. Инцидент произошел 12 сентября 2023 года, с тех пор о судьбе лайнера было немало разговоров.
Сначала к самолету водили экскурсии, потом, в августе 2024, основатель авиакомпании Сергей Скуратов сообщил, что его пустят на запчасти и окончательно разберут к декабрю, но этого так и не произошло. Сейчас с лайнера сняли только некоторые детали.
«Самолет частично разобрали, сняли с него некоторые детали, аппаратуру. Сам фюзеляж пока стоит на месте. Его дальнейшая судьба неизвестна. Как его будут вывозить — нам неизвестно. Хотели, чтобы нам оставили этот самолет, об этом просил глава района, но пока не получается. Туристы уже туда не ездят», — передает слова заместителя главы Убинского района Сергея Раздоркина NGS55.RU.
Напомним, что недавно во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер летел в Омск из Сургута.