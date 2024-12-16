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Posted 16 декабря, 11:54

Published 16 декабря, 11:54

Modified 16 декабря, 11:56

Updated 16 декабря, 11:56

«Судьба неизвестна»: севший в поле самолет «Уральских авиалиний» все еще не разобрали

«Судьба неизвестна»: севший в поле самолет «Уральских авиалиний» все еще не разобрали

16 декабря 2024, 11:54
Фото: Правительство Омской области.
Замглавы Убинского района рассказал, что дальнейшая судьба фюзеляжа до сих пор неизвестна.

Почти полтора года в поле под Новосибирском стоит самолет «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку во время рейса Сочи-Омск. Инцидент произошел 12 сентября 2023 года, с тех пор о судьбе лайнера было немало разговоров.

Сначала к самолету водили экскурсии, потом, в августе 2024, основатель авиакомпании Сергей Скуратов сообщил, что его пустят на запчасти и окончательно разберут к декабрю, но этого так и не произошло. Сейчас с лайнера сняли только некоторые детали.

«Самолет частично разобрали, сняли с него некоторые детали, аппаратуру. Сам фюзеляж пока стоит на месте. Его дальнейшая судьба неизвестна. Как его будут вывозить — нам неизвестно. Хотели, чтобы нам оставили этот самолет, об этом просил глава района, но пока не получается. Туристы уже туда не ездят», — передает слова заместителя главы Убинского района Сергея Раздоркина NGS55.RU.

Напомним, что недавно во время посадки в аэропорту им. Карбышева сильно обледенел самолет авиакомпании «ЮТэйр». Пилоты доложили о проблеме во время снижения в слое 500-900 метров. Известно, что лайнер летел в Омск из Сургута.

Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, готовится вернуться к полетам
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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Авиакомпании#Авиация#Самолет Сочи-Омск
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