Из зама в главврача. У омского перинатального центра появился новый руководитель

Posted 24 декабря, 10:22
Published 24 декабря, 10:22
Modified 24 декабря, 11:26
Updated 24 декабря, 11:26
После нескольких месяцев жизни с временными руководителями в Городском клиническом перинатальном центре, который находится на Герцена, все же появился постоянный главный врач. Пост с 23 декабря 2024 года заняла Мария Буян. Ранее врач-акушер-гинеколог была заместителем главврача по клинико-экспертной работе в Гинекологической больнице Омска. Пост главврача Буян прочили еще в начале декабря.
Кстати, официальные изменения в обоих медицинских учреждениях еще не отражены на их сайтах.
Напомним, что без постоянного главврача перинатальный центр остался в августе. Тогда руководящий пост покинул Сергей Николаев, который возглавлял медучреждение с начала 1990-х годов. После этого и. о. главврача была Елена Ходус.