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Posted 24 декабря, 10:22

Published 24 декабря, 10:22

Modified 24 декабря, 11:26

Updated 24 декабря, 11:26

Назначение нового главврача в Омске состоялось 23 декабря

Из зама в главврача. У омского перинатального центра появился новый руководитель

24 декабря 2024, 10:22
Фото: gorod55.ru. Назначение нового главврача в Омске состоялось 23 декабря

В Омске определились с кандидатурой главврача городского перинатального центра

Мария Буян заняла пост главного врача 23 декабря 2024 года.

После нескольких месяцев жизни с временными руководителями в Городском клиническом перинатальном центре, который находится на Герцена, все же появился постоянный главный врач. Пост с 23 декабря 2024 года заняла Мария Буян. Ранее врач-акушер-гинеколог была заместителем главврача по клинико-экспертной работе в Гинекологической больнице Омска. Пост главврача Буян прочили еще в начале декабря.

Кстати, официальные изменения в обоих медицинских учреждениях еще не отражены на их сайтах.

Мария Буян с 23 декабря не работает в этой больницеМария Буян с 23 декабря не работает в этой больнице
В учреждении еще не успели обновить страницу с главным врачомВ учреждении еще не успели обновить страницу с главным врачом
Мария Буян с 23 декабря не работает в этой больнице. Фото: Скриншот с сайта Гинекологической больницы

Напомним, что без постоянного главврача перинатальный центр остался в августе. Тогда руководящий пост покинул Сергей Николаев, который возглавлял медучреждение с начала 1990-х годов. После этого и. о. главврача была Елена Ходус.

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