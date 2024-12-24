Из зама в главврача. У омского перинатального центра появился новый руководитель

После нескольких месяцев жизни с временными руководителями в Городском клиническом перинатальном центре, который находится на Герцена, все же появился постоянный главный врач. Пост с 23 декабря 2024 года заняла Мария Буян. Ранее врач-акушер-гинеколог была заместителем главврача по клинико-экспертной работе в Гинекологической больнице Омска. Пост главврача Буян прочили еще в начале декабря.