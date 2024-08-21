В Омске главврач перинатального центра, которого увольняла Солдатова, ушел на пенсию

В Городском клиническом перинатальном центре Николаев работал с 1984 года, начиная с должности участкового педиатра, врача-реаниматолога. В 1992 году он стал главным врачом учреждения и проработал так больше 30 лет. Правда в 2020 году был нюанс — экс-глава регионального Минздрава Ирина Солдатова уволила Николаева с занимаемой должности. Она посчитала, что необходимо менять подходы к методикам выхаживания новорожденных, потому что в регионе слишком часто умирают младенцы и дети. Но после отставки Солдатовой врач вернулся на свое место. Сейчас Сергей Николаев ушел на заслуженный отдых.