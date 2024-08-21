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В Омске сменился руководителя перинатального центра

В Омске главврач перинатального центра, которого увольняла Солдатова, ушел на пенсию

21 августа 2024, 05:33
Фото: gkpc.buzoo.ru/

В Омске сменился руководителя перинатального центра

Сергей Николаев работал в учреждении с 1984 года.

В БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр» сменился главный врач. Прежний руководитель Сергей Николаев ушел на пенсию. Об этом корреспонденту Города55 рассказали в областном Минздраве.

В Городском клиническом перинатальном центре Николаев работал с 1984 года, начиная с должности участкового педиатра, врача-реаниматолога. В 1992 году он стал главным врачом учреждения и проработал так больше 30 лет. Правда в 2020 году был нюанс — экс-глава регионального Минздрава Ирина Солдатова уволила Николаева с занимаемой должности. Она посчитала, что необходимо менять подходы к методикам выхаживания новорожденных, потому что в регионе слишком часто умирают младенцы и дети. Но после отставки Солдатовой врач вернулся на свое место. Сейчас Сергей Николаев ушел на заслуженный отдых.

Исполняющей обязанности главврача перинатального центра назначили Елену Ходус. Стаж ее работы — 31 год. Ранее она занималась должность заместителя главного врача по организационно-методической работе. В 1991 году Ходус окончила Омский государственный институт имени Калинина по специальностям «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «акушерство и гинекология».

Бывший почти мэр Омска Сергей Фролов ушел на пенсию
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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Пенсия#Минздрав#Увольнение#Ирина Солдатова#Главврач#Перинатальный центр#Гинекология
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