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Posted 20 декабря, 04:24

Published 20 декабря, 04:24

Modified 20 декабря, 04:39

Updated 20 декабря, 04:39

Стало известно, кто возглавит городскую детскую клиническую больницу №3 в Омске

Стало известно, кто возглавит городскую детскую клиническую больницу №3 в Омске

20 декабря 2024, 04:24
Фото: Пресс-служба минздрава Омской области.
Будущий главврач занимала пост заместителя министра здравоохранения Омской области.

Как стало известно Городу55, городскую детскую клиническую больницу №3 возглавила Элеонора Николаевна Кролевец, ранее занимавшая пост заместителя министра здравоохранения Омской области.

Кролевец имеет 34-летний опыт работы в медицине, из которых почти 10 лет она занимала руководящие должности. В 1990 году она окончила Омский медицинский институт имени М. И. Калинина, который позже присвоил ей квалификацию по специальности «акушер-гинеколог» после интернатуры.

В разные годы она работала врачом-акушером-гинекологом в женских консультациях Городской клинической больницы №1, Городской больницы №3 и Родильном доме №2.

В 2010 году стала специалистом первой категории в отделе охраны здоровья матери и ребенка департамента здравоохранения города Омска, а с 2012 года продолжила свою работу в Министерстве здравоохранения Омской области. Сначала как ведущий специалист, а с 2013 года — начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка.

С 2020 года Кролевец занимала должность заместителя министра здравоохранения Омской области, курируя вопросы родовспоможения и медицинской помощи женщинам и детям.

Напомним, ранее мы писали, что в городской детской клинической больнице №3 в Нефтяниках произошли кадровые изменения. Пост главного врача покинула Людмила Безрукова, возглавлявшая учреждение с 2020 года.

Кадровая перестановка: в детской больнице Омска сменился главврач
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#Диана Рязанцева#Омск#Здравоохранение#Медицина#Кадровые изменения#Элеонора Кролевец#Детская клиническая больница №3
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