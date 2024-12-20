Стало известно, кто возглавит городскую детскую клиническую больницу №3 в Омске

Кролевец имеет 34-летний опыт работы в медицине, из которых почти 10 лет она занимала руководящие должности. В 1990 году она окончила Омский медицинский институт имени М. И. Калинина, который позже присвоил ей квалификацию по специальности «акушер-гинеколог» после интернатуры.