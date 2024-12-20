Стало известно, кто возглавит городскую детскую клиническую больницу №3 в Омске

Posted 20 декабря, 04:24
Published 20 декабря, 04:24
Modified 20 декабря, 04:39
Updated 20 декабря, 04:39
Как стало известно Городу55, городскую детскую клиническую больницу №3 возглавила Элеонора Николаевна Кролевец, ранее занимавшая пост заместителя министра здравоохранения Омской области.
Кролевец имеет 34-летний опыт работы в медицине, из которых почти 10 лет она занимала руководящие должности. В 1990 году она окончила Омский медицинский институт имени М. И. Калинина, который позже присвоил ей квалификацию по специальности «акушер-гинеколог» после интернатуры.
В разные годы она работала врачом-акушером-гинекологом в женских консультациях Городской клинической больницы №1, Городской больницы №3 и Родильном доме №2.
В 2010 году стала специалистом первой категории в отделе охраны здоровья матери и ребенка департамента здравоохранения города Омска, а с 2012 года продолжила свою работу в Министерстве здравоохранения Омской области. Сначала как ведущий специалист, а с 2013 года — начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка.
С 2020 года Кролевец занимала должность заместителя министра здравоохранения Омской области, курируя вопросы родовспоможения и медицинской помощи женщинам и детям.
Напомним, ранее мы писали, что в городской детской клинической больнице №3 в Нефтяниках произошли кадровые изменения. Пост главного врача покинула Людмила Безрукова, возглавлявшая учреждение с 2020 года.