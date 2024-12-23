Новые случаи. Число отравившихся в омской «Сказке» выросло до 27 человек

Напомним, первые случаи отравления зафиксировали 18 и 19 декабря, когда в больницу поступили сразу 25 отдыхающих. Проверка показала многочисленные нарушения в работе ресторана, обслуживающего базу отдыха. Часть сотрудников, как выяснил региональный Роспотребнадзор, работала, несмотря на наличие норовирусной инфекции.