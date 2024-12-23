Новые случаи. Число отравившихся в омской «Сказке» выросло до 27 человек

Posted 23 декабря, 07:54
Published 23 декабря, 07:54
Modified 23 декабря, 07:57
Updated 23 декабря, 07:57
В Омской области продолжают разбираться с массовым отравлением в санатории «Сказка», где после вспышки кишечной инфекции пострадали десятки людей.
«В субботу было два новых обращения несовершеннолетних, оба ребенка получили необходимую помощь: один пациент в течение суток получал необходимую помощь в стационаре, затем с улучшением выписан, другой изначально находится на амбулаторном лечении», — рассказали Городу55 в пресс-службе омского минздрава.
Напомним, первые случаи отравления зафиксировали 18 и 19 декабря, когда в больницу поступили сразу 25 отдыхающих. Проверка показала многочисленные нарушения в работе ресторана, обслуживающего базу отдыха. Часть сотрудников, как выяснил региональный Роспотребнадзор, работала, несмотря на наличие норовирусной инфекции.
Массовое отравление вызвало большой общественный резонанс. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль и поручил омским следователям, занимающимся проверкой, возбудить уголовное дело.
Сейчас санаторий «Сказка» временно приостановил работу, а сотрудники, причастные к нарушениям, отстранены от обязанностей. Расследование продолжается.