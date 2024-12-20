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Posted 20 декабря, 10:12

Published 20 декабря, 10:12

Modified 20 декабря, 10:17

Updated 20 декабря, 10:17

В Омске завели уголовное дело из-за массового отравления в отеле «Сказка»

В Омске завели уголовное дело из-за массового отравления в отеле «Сказка»

20 декабря 2024, 10:12
Фото: СУ СКР по Омской области.
По версии следователей, организация, занимавшаяся поставкой питания в «Сказке», оказывала услуги с нарушениями требований безопасности.

Омский следком завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» из-за массового отравления 19 человек в загородном отеле «Сказка».

Напомним, в течение двух дней постояльцы базы отдыха обращались к медикам с симптомами кишечной инфекции. В областном минздраве рассказали, что 19 декабря в больницы с признаками кишечной инфекции поступило 13 человек. Еще 12 отдыхающих доставили 18 декабря.

СУ СКР по Омской области сообщило, что у 7 пациентов диагностировали норовирусную инфекцию.

Услуги питания отелю оказывало ООО «Лада». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в Омске в 2014 году. Руководителем и учредителем является Инна Федосова.

Фото: СУ СКР по Омской области

Ранее массовым отравлением в «Сказке» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он уже поручил омским коллегам возбудить уголовное дело.

«Сказка», где массово отравились омичи, работала с нарушениями. Рассказываем о них
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Следственный комитет#Уголовное дело#Безопасность потребителей
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