В Омске завели уголовное дело из-за массового отравления в отеле «Сказка»

Posted 20 декабря, 10:12
Published 20 декабря, 10:12
Modified 20 декабря, 10:17
Updated 20 декабря, 10:17
Омский следком завел уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» из-за массового отравления 19 человек в загородном отеле «Сказка».
Напомним, в течение двух дней постояльцы базы отдыха обращались к медикам с симптомами кишечной инфекции. В областном минздраве рассказали, что 19 декабря в больницы с признаками кишечной инфекции поступило 13 человек. Еще 12 отдыхающих доставили 18 декабря.
СУ СКР по Омской области сообщило, что у 7 пациентов диагностировали норовирусную инфекцию.
Услуги питания отелю оказывало ООО «Лада». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в Омске в 2014 году. Руководителем и учредителем является Инна Федосова.
Ранее массовым отравлением в «Сказке» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он уже поручил омским коллегам возбудить уголовное дело.