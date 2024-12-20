В Омске завели уголовное дело из-за массового отравления в отеле «Сказка»

Напомним, в течение двух дней постояльцы базы отдыха обращались к медикам с симптомами кишечной инфекции. В областном минздраве рассказали, что 19 декабря в больницы с признаками кишечной инфекции поступило 13 человек. Еще 12 отдыхающих доставили 18 декабря.