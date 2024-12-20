gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 06:49

Published 20 декабря, 06:49

Modified 20 декабря, 06:51

Updated 20 декабря, 06:51

Роспотребнадзор назвал нарушения «Сказки», где массово отравились омичи

«Сказка», где массово отравились омичи, работала с нарушениями. Рассказываем о них

20 декабря 2024, 06:49
Фото: 1MI.

Роспотребнадзор назвал нарушения «Сказки», где массово отравились омичи

Выяснилось, что услуги питания отдыхающим оказывал ресторан «Лада». К его персоналу и условиям работы у Роспотребнадзора возникло множество вопросов.

Омский Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением отдыхающих в загородной базе «Сказка». О выявленных случаях острой кишечной инфекции Управлению сообщили отдыхающие.

Услуги питания, как сообщили в пресс-службе ведомства, базе отдыха оказывал ресторан «Лада». Он работал с нарушениями санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. И нарушений таких набралось огромное множество:

  • Хранение 55 кг обезличенной пищевой продукции в цехах и складском помещении;
  • Несоблюдение условий хранения сырья и продуктов;
  • Применение разделочного инвентаря без маркировки;
  • Неудовлетворительное состояние полок холодильного оборудования;
  • Отсутствие гигиенического покрытия у подтоварников, где хранились продукты;
  • Работа персонала без результатов очередного медосмотра и гигиенического обучения.

К тому же оказалось, что сразу пять сотрудников ресторана были носителями РНК Norovirus 2 генотипа. Сейчас деятельность предприятия приостановили, а сотрудников отстранили от работы. Юрлицо планируют по итогам расследования привлечь к административной ответственности.

Напомним, что в больницу поступили 25 человек, отдыхавших в «Сказке». Два ребенка находятся в удовлетворительном состоянии, все остальные омичи (два ребенка и взрослые) — в состоянии средней степени тяжести.

Отравление полуфабрикатами: реальность или миф
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Нарушения#Роспотребнадзор#Отравление#Новости#База отдыха#Кишечная палочка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика