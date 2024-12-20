«Сказка», где массово отравились омичи, работала с нарушениями. Рассказываем о них

К тому же оказалось, что сразу пять сотрудников ресторана были носителями РНК Norovirus 2 генотипа. Сейчас деятельность предприятия приостановили, а сотрудников отстранили от работы. Юрлицо планируют по итогам расследования привлечь к административной ответственности.