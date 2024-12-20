«Сказка», где массово отравились омичи, работала с нарушениями. Рассказываем о них

Posted 20 декабря, 06:49
Published 20 декабря, 06:49
Modified 20 декабря, 06:51
Updated 20 декабря, 06:51
Омский Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с массовым отравлением отдыхающих в загородной базе «Сказка». О выявленных случаях острой кишечной инфекции Управлению сообщили отдыхающие.
Услуги питания, как сообщили в пресс-службе ведомства, базе отдыха оказывал ресторан «Лада». Он работал с нарушениями санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. И нарушений таких набралось огромное множество:
К тому же оказалось, что сразу пять сотрудников ресторана были носителями РНК Norovirus 2 генотипа. Сейчас деятельность предприятия приостановили, а сотрудников отстранили от работы. Юрлицо планируют по итогам расследования привлечь к административной ответственности.
Напомним, что в больницу поступили 25 человек, отдыхавших в «Сказке». Два ребенка находятся в удовлетворительном состоянии, все остальные омичи (два ребенка и взрослые) — в состоянии средней степени тяжести.