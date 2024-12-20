Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за отравления омичей в «Сказке»

Напомним, что плохо себя почувствовали после отдыха сразу 25 человек: в больницу они обращались 18 и 19 декабря. В ресторане, который обслуживает «Сказку», вскрылись многочисленные нарушения. Часть сотрудников, как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, работала с норовирусной инфекцией.