Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за отравления омичей в «Сказке»

Posted 20 декабря, 08:21
Published 20 декабря, 08:21
Modified 20 декабря, 08:23
Updated 20 декабря, 08:23
Массовым отравлением отдыхающих на загородной базе «Сказка» заинтересовался в том числе и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он уже поручил омским коллегам, которые сейчас проводят процессуальную проверку, возбудить уголовное дело. Доклад Быстрыкину должен будет представить руководитель омского следкома Виталий Батищев.
Напомним, что плохо себя почувствовали после отдыха сразу 25 человек: в больницу они обращались 18 и 19 декабря. В ресторане, который обслуживает «Сказку», вскрылись многочисленные нарушения. Часть сотрудников, как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, работала с норовирусной инфекцией.
В настоящий момент «Сказка» не работает, сотрудников временно отстранили.