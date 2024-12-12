Как отдыхаем и работаем в 2025 году: публикуем производственный календарь

Производственный календарь на 2025 год

Праздничные и выходные дни в 2025 году

Как отдыхаем на Новый год в 2025 году

Как отдыхаем 23 февраля в 2025 году

Как отдыхаем 8 марта 2025 года

Как отдыхаем на майские праздники в 2025 году

Как отдыхаем на 12 июня в 2025 году

Как отдыхаем на День народного единства в 2025 году