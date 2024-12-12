Как отдыхаем и работаем в 2025 году: публикуем производственный календарь

Posted 12 декабря, 04:50
Published 12 декабря, 04:50
Modified 12 декабря, 04:50
Updated 12 декабря, 04:50
В 2025 году больше всего выходных выпадает на январь, в этот месяц омичи и жители других регионов смогут не думать о работе 14 дней. На день меньше отдыха будет в мае. Подробнее о производственном календаре на 2025 — в материале Города55.
Производственный календарь на 2025 год составлен на основе постановления Правительства РФ от 4 октября 2024 года № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году». Информация из документа полезна не только бухгалтерам и кадровикам, но и любым трудоустроенным россиянам, ведь всегда хочется знать заранее, когда стоит рассчитывать на продолжительные выходные, а когда нет.
В 2025 году россияне будут отдыхать 118 дней — столько же, сколько и в уходящем году. Традиционно, череда новогодних праздников станет первыми днями отдыха для работающих россиян.
В январе жителей России ждет восемь дней праздников, с 1 по 8 число. Также не стоит забывать, что официальными выходными будут 30 и 31 декабря — понедельник и вторник. Но перед хорошим отдыхом придется поработать больше, чем обычно: напомним, что последняя неделя декабря будет шестидневной. Всего в первом месяце нового года будет 14 выходных и 17 рабочих дней.
Также стоит напомнить, что выходной день с субботы 4 января переносится на пятницу 2 мая, а с воскресенья 5 января — на среду 31 декабря.
Несмотря на празднование Дня защитника Отечества, дополнительных выходных у россиян в феврале не будет, трудоустроенных граждан ждут 20 рабочих и 8 нерабочих дней. Причина в том, что выходной с воскресенья 23 февраля было решено перенести на четверг 8 мая.
В первый месяц весны сохранится февральская ситуация. Единственный «бонус» от праздника 8 Марта будет в том, что 7 число (пятница) объявлено сокращенным рабочим днем. Выходной же перенесен с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.
Май — второй месяц в году по количеству выходных. Россиян ждет 13 дней без работы, два из них — в честь празднования Дня Победы, 8 и 9 мая. Еще два дня отдыха — 1 и 2 мая — приурочены к международному Дню труда.
Согласно производственному календарю, в этом году в июне будет 11 выходных дней. 12 и 13 июня россияне будут отдыхать в честь Дня России, пятничный выходной, напомним, перенесен с субботы 8 марта. Среда 11 июня станет сокращенным рабочим днем во многих организациях.
Также как и в июне, в ноябре омичей и жителей других регионов России ждет 11 выходных и праздничных дней. Самые длинные выходные — со 2 по 4 ноября — приурочены ко Дню народного единства. Предшествующая суббота, 1 ноября, будет сокращенным рабочим днем.
Выбрать удачные даты для отпуска — важная задача каждого работника. Чаще всего отпускные оказываются меньше зарплаты, так как ее начисляют за рабочие дни, а плату за отпуск — за календарные. Календарных дней, в свою очередь, больше, чем рабочих, поэтому они стоят дешевле.
Все же есть случаи, когда отпускные дни могут стоить дороже рабочих, например, если работник получил большую премию в последние 12 месяцев перед отпуском, она войдет в понятие среднего дневного заработка. Именно в такой ситуации отдыхать в такое время будет выгоднее, чем работать, ведь стоимость одного дня отпуска окажется больше стоимости рабочего дня в том же месяце.
Важную роль играет и то, какой величины отпуск вы планируете взять, вот несколько важных нюансов:
Отметим, что производственный календарь меняется каждый год. По этой причине отпускные, рассчитанные в прошлом году, могут значительно отличаться от тех, что получит сотрудник в такой же период следующего года. Чтобы не потерять деньги и «выгодно» отдохнуть, стоит рассчитывать все заранее.