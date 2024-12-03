Омичам рассказали, какая погода придет в регион на Новый год

Posted 3 декабря, 14:24
Published 3 декабря, 14:24
Modified 3 декабря, 14:27
Updated 3 декабря, 14:27
Синоптики дали предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Омской области. Согласно ему, 31 декабря в этом году будет теплым и безветренным, не ожидается и осадков. Температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, а днем поднимется до -13. На протяжении суток прогнозируется облачность.
На следующий день, 1 января, днем станет теплее, а ночью — холоднее. Столбик термометра покажет -11 и -15 градусов соответственно. В этот день возможен снегопад и усиление порывов ветра.
Ранее Город55 подробно рассказывал о погоде в первую неделю декабря.