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Posted 3 декабря, 14:24

Published 3 декабря, 14:24

Modified 3 декабря, 14:27

Updated 3 декабря, 14:27

Омичам рассказали, какая погода придет в регион на Новый год

Омичам рассказали, какая погода придет в регион на Новый год

3 декабря 2024, 14:24
Фото: 1MI.
В этом году праздник будет теплым и безветренным.

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Омской области. Согласно ему, 31 декабря в этом году будет теплым и безветренным, не ожидается и осадков. Температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, а днем поднимется до -13. На протяжении суток прогнозируется облачность.

На следующий день, 1 января, днем станет теплее, а ночью — холоднее. Столбик термометра покажет -11 и -15 градусов соответственно. В этот день возможен снегопад и усиление порывов ветра.

Ранее Город55 подробно рассказывал о погоде в первую неделю декабря.

«Сезон разочарует». Синоптик дал прогноз на зиму для омичей
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#Анастасия Баянова#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Изменение погоды#Погода на Новый год#Новый#Новый год 2025
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