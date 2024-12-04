Открываем соседние города: куда омичам отправиться на новогодние праздники

Posted 4 декабря, 03:30
Published 4 декабря, 03:30
Modified 4 декабря, 03:30
Updated 4 декабря, 03:30
В преддверии новогодних праздников омичи часто задумываются о том, как провести это время с пользой и удовольствием. Предложения от туристических компаний включают как короткие, так и более продолжительные экскурсионные программы. Подробнее о них рассказываем в материале Города55.
Одним из популярных направлений для зимнего отдыха является Екатеринбург. Тур, запланированный на период с 3 по 5 января 2025 года, предлагает программу, включающую посещение достопримечательностей города.
В стоимость тура входит проживание в гостинице, два завтрака в формате шведского стола, три комплексных обеда в местных кафе, услуги гида-экскурсовода, транспортное обслуживание и входные билеты на экскурсии. Однако, авиа- или ж/д билеты до Екатеринбурга и обратно, ужины и личные расходы оплачиваются отдельно. Также за дополнительную плату можно посетить гастротеатр, если наберется группа из 10 человек.
Билет на поезд в первые дни января стоит от 2,8 до 6,3 тысяч рублей в зависимости от того, плацкарт или купе вы выберете. А самый дешевый перелет из Омска в Екатеринбург и обратно на одного человека обойдется в 22 тысячи рублей.
Первый день тура предлагает знакомство с историческими местами Екатеринбурга. Туристы смогут также побывать на границе «Европа-Азия». Вечером омичам предлагается насладиться блюдами царских времен в гастротеатре.
Во второй день запланировано посещение Верхней Пышмы, где находится крупнейший в России музей военной техники. Здесь присутствуют экспонаты, рассказывающие о боевой славе Урала. После обеда в одном из ресторанов Екатеринбурга экскурсия продолжится в музее камнерезного и ювелирного искусства, где можно увидеть изделия из уральских самоцветов.
Третий день тура предлагает погружение в историю последних дней царской семьи. Экскурсия включает посещение Храма на Крови и мужского монастыря на Ганиной яме. Завершает программу визит в Музей первого президента России.
Еще одно популярное направление — Тюмень. Это четырехдневное путешествие стоимостью от 30 950 рублей включает посещение Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.
В стоимость входит транспортное обслуживание, проживание в стандартном номере отеля, питание по программе, экскурсии в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске, а также билеты в музеи и другие мероприятия. Услуги гида и интерактивная программа в Ялуторовском остроге также учитываются в общей стоимости.
Однако некоторые расходы оплачиваются отдельно. Это касается авиа- или ж/д билетов до Тюмени и обратно, дополнительных экскурсий, дегустационного ужина в музее-ресторане «Чум» и раннего заселения. Отметим, что до Тюмени из Омска ходит немало поездов: билет в плацкарт обойдется примерно в 2,2 тысячи рублей, а в купе — минимум в 3,2 тысячи. Разброс цен на авиабилеты до этого города достаточно большой, стоимость самого дешевого перелета, например, составляет 24 тысячи.
Первый день тура начинается с пешеходной экскурсии «Деревянное кружево Тюмени», где гости могут увидеть старинные купеческие дома с уникальной сибирской резьбой. Затем на автобусной экскурсии можно полюбоваться новогодними украшениями города и посетить Кафедральный Знаменский собор.
На второй день предлагается экскурсия «Нефтяной, да с бородой!», где участники узнают о тюменской нефти и ее истории. Завершится день обедом в нефтяном ресторане, где подают «уху с нефтью».
Третий день посветят Тобольску и его окрестностям. Туристы посетят Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь и смогут прогуляться по историческим местам Тобольска, включая знаменитый Тобольский кремль.
В последний день путешествия гости отправятся в Ялуторовск, где их ждет интерактивная новогодняя программа в Ялуторовском остроге. Здесь можно узнать, как отмечали праздники в старину. Также предусмотрена экскурсия по городу под названием «блинная столица России».
Еще одним из интересных новогодних туров является путешествие по трем сибирским городам: Томску, Кемерово и Новокузнецку.
Первый день путешествия начинается в Томске, где туристы посещают Семилуженский острог — интерактивный музей под открытым небом, который знакомит с историей освоения Сибири.
После обеда в ресторане экскурсия продолжается в Музее истории Томска, где можно узнать о становлении города и насладиться его панорамой.
На второй день туристы исследуют деревянное кружево Томска, посещая Музей деревянного зодчества. В этот же день можно узнать о роли Томска в истории чайного пути и посетить мемориальный музей НКВД.
Третий день посвящен городу Кемерово, где туристы посещают музей-заповедник «Томская Писаница» с его древними наскальными рисунками и Кемеровский краеведческий музей, где можно увидеть скелет динозавра, найденный в регионе.
Четвертый день включает экскурсию в музей-заповедник «Красная горка», посвященный индустриальной истории региона, и посещение угольного разреза, где можно увидеть процесс добычи угля.
На пятый день путешественники отправятся в Новокузнецк, где посетят музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Экскурсия знакомит с историей строительства Кузнецкого металлургического комбината и культурой города.
Оценили этот пятидневный тур в 40,4 тысячи рублей. До Томска из Омска можно добраться за 3 тысячи рублей на поезде, если вы выберете плацкарт. А время в пути займет почти 15,5 часов.
Напомним, что ранее стартовала продажа билетов на поезд Деда Мороза в Омске. Транспорт с новогодним волшебником прибудет в наш город 19 декабря в 10 утра. Это уже четвертое путешествие новогоднего поезда. Также Город55 недавно рассказывал, где и за сколько омичи еще могут снять коттеджи на Новый год.