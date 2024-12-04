Открываем соседние города: куда омичам отправиться на новогодние праздники

В стоимость тура входит проживание в гостинице, два завтрака в формате шведского стола, три комплексных обеда в местных кафе, услуги гида-экскурсовода, транспортное обслуживание и входные билеты на экскурсии. Однако, авиа- или ж/д билеты до Екатеринбурга и обратно, ужины и личные расходы оплачиваются отдельно. Также за дополнительную плату можно посетить гастротеатр, если наберется группа из 10 человек.