Вкалываем перед отдыхом. В конце декабря омичей ждет шестидневная рабочая неделя

Posted 8 ноября, 09:43
Published 8 ноября, 09:43
Modified 8 ноября, 09:45
Updated 8 ноября, 09:45
В конце октября россиянам пришлось отработать не привычные пять дней, а выйти на работу еще и в субботу. Подобный «аттракцион» ждет жителей нашей страны еще и в декабре.
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 23 по 28 декабря. Субботу сделали рабочей из-за переноса выходного дня на понедельник, 30 декабря. Видимо, готовиться к предстоящим праздникам жителям придется в последние три дня 2024 года либо в будни после работы.
Приятная новость для работников тоже есть: после ударной шестидневной рабочей недели можно будет отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Всего же в 2025 году, согласно производственному календарю, будет 102 выходных. Помимо Нового года длинные праздники также ожидают россиян в мае и июне.