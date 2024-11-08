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Posted 8 ноября, 09:43

Published 8 ноября, 09:43

Modified 8 ноября, 09:45

Updated 8 ноября, 09:45

Перед Новым годом омичей ждет шестидневная рабочая неделя

Вкалываем перед отдыхом. В конце декабря омичей ждет шестидневная рабочая неделя

8 ноября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney.

Перед Новым годом омичей ждет шестидневная рабочая неделя

Суббота, 28 декабря, будет рабочей. Причиной этого стал перенос выходного дня на последний понедельник декабря.

В конце октября россиянам пришлось отработать не привычные пять дней, а выйти на работу еще и в субботу. Подобный «аттракцион» ждет жителей нашей страны еще и в декабре.

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 23 по 28 декабря. Субботу сделали рабочей из-за переноса выходного дня на понедельник, 30 декабря. Видимо, готовиться к предстоящим праздникам жителям придется в последние три дня 2024 года либо в будни после работы.

Приятная новость для работников тоже есть: после ударной шестидневной рабочей недели можно будет отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Всего же в 2025 году, согласно производственному календарю, будет 102 выходных. Помимо Нового года длинные праздники также ожидают россиян в мае и июне.

11 дней новогодних праздников. Когда омичей ждут длинные выходные в 2025 году
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#Юлия Истомина#Общество#Отдых#Работа#Омск#Праздники#Омская область#Россия#Выходные#Новости#Новый год 2025
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