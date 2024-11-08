Вкалываем перед отдыхом. В конце декабря омичей ждет шестидневная рабочая неделя

Приятная новость для работников тоже есть: после ударной шестидневной рабочей недели можно будет отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Всего же в 2025 году, согласно производственному календарю, будет 102 выходных. Помимо Нового года длинные праздники также ожидают россиян в мае и июне.