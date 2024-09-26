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Posted 26 сентября, 15:05

Published 26 сентября, 15:05

Modified 26 сентября, 15:08

Updated 26 сентября, 15:08

Когда омичей ждут длинные выходные в 2025 году

11 дней новогодних праздников. Когда омичей ждут длинные выходные в 2025 году

26 сентября 2024, 15:05
Фото: 1MI

Когда омичей ждут длинные выходные в 2025 году

В следующем году омичей ждут 102 выходных.

В министерстве труда напомнили, как россияне будут отдыхать в 2025 году. Согласно производственному календарю, в следующем году нас ждет 262 рабочих дня и 102 выходных.

Самые длинные выходные, традиционно, новогодние, они продлятся 11 дней — с 29 декабря до 8 января. Далее следуют майские праздники: с 1 по 4 и с 8 по 11. В День России отдых продлится с 12 по 15 июня.

Самые короткие выходные запланированы на 23 февраля (22-23 числа), 8 марта (с 8 по 9 число) и День Народного единства (2-4 ноября).

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#Анастасия Баянова#Отдых#Омск#Омская область#Новости#Каникулы#Новогодние каникулы
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