11 дней новогодних праздников. Когда омичей ждут длинные выходные в 2025 году

Posted 26 сентября, 15:05
Published 26 сентября, 15:05
Modified 26 сентября, 15:08
Updated 26 сентября, 15:08
В министерстве труда напомнили, как россияне будут отдыхать в 2025 году. Согласно производственному календарю, в следующем году нас ждет 262 рабочих дня и 102 выходных.
Самые длинные выходные, традиционно, новогодние, они продлятся 11 дней — с 29 декабря до 8 января. Далее следуют майские праздники: с 1 по 4 и с 8 по 11. В День России отдых продлится с 12 по 15 июня.
Самые короткие выходные запланированы на 23 февраля (22-23 числа), 8 марта (с 8 по 9 число) и День Народного единства (2-4 ноября).