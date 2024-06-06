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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

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Еще один. Омского предпринимателя Вячеслава Авдошина задержали по уголовному делу

6 июня 2024, 09:02
Фото: 1MI
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Омский бизнесмен Вячеслав Авдошин задержан по уголовному делу

Возбужденное дело может быть связано с военным строительством.

Правоохранительными органами задержан владелец «Миллениума», омский бизнесмен Вячеслав Авдошин.

По информации «Коммерческих вестей», его уголовное дело не связано с делами бывшего министра труда и соцразвития Владимира Куприянова, депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и вице-спикера Омского горсовета Дмитрия Саханя, которые также оказались в списке задержанных.

Третье уголовное дело может быть связано с Красноярском и военным строительством. Не исключен вариант, что она является развитием по регионам уголовного дела экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова.

Напомним, что Авдошин является руководителем и совладельцем многих компаний. Среди них, например, «Элитстрой-Недвижимость», «Проекттерра», «Маяк» и «Омск-сити-строй».

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Задержание#Россия#Строительство#Уголовное дело#Новости#Вячеслав Авдошин#Правоохранительные органы
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