Еще один. Омского предпринимателя Вячеслава Авдошина задержали по уголовному делу

По информации «Коммерческих вестей», его уголовное дело не связано с делами бывшего министра труда и соцразвития Владимира Куприянова, депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и вице-спикера Омского горсовета Дмитрия Саханя, которые также оказались в списке задержанных.