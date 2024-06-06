Еще один. Омского предпринимателя Вячеслава Авдошина задержали по уголовному делу

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Правоохранительными органами задержан владелец «Миллениума», омский бизнесмен Вячеслав Авдошин.
По информации «Коммерческих вестей», его уголовное дело не связано с делами бывшего министра труда и соцразвития Владимира Куприянова, депутата Заксобрания Дмитрия Павлова и вице-спикера Омского горсовета Дмитрия Саханя, которые также оказались в списке задержанных.
Третье уголовное дело может быть связано с Красноярском и военным строительством. Не исключен вариант, что она является развитием по регионам уголовного дела экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова.
Напомним, что Авдошин является руководителем и совладельцем многих компаний. Среди них, например, «Элитстрой-Недвижимость», «Проекттерра», «Маяк» и «Омск-сити-строй».