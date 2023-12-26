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Омский бизнесмен Владислав Авдошин учредил еще одну фирму

Омский бизнесмен Владислав Авдошин учредил еще одну фирму

26 декабря 2023, 09:28
Фото: Город55
ООО «Спектр» специализируется на оптовой торговле химическими продуктами.

В Омске 22 декабря было зарегистрировано очередное общество с ограниченной ответственностью. Оно называется «Спектр», его специализация — «Оптовая торговля химическими продуктами». Прописана фирма в доме № 1/3 по улице Фрунзе. В ее уставном капитале 10 тысяч рублей, принадлежащих Владиславу Авдошину.

Напомним: учредитель принадлежат к известной в Омске предпринимательской семье. В частности, именно она построила многофункциональный комплекс «Миллениум», адрес которого — Фрунзе ¼. Владислав Авдошин владеет примерно десятком фирм, в числе которых «Омтек», «Геосырье», «Миллениум-Трейд», «Тарский горно-обогатительный комбинат» и др.

Директором «Спектра» стал Николай Андреев, параллельно руководящий еще десятком фирм, которые связаны с семьей Авдошиных. Это «АЗС Партнер», «Астра», «Георесурс», «Евротэк», «Промтэк», «Запсибминералы», две компании под названием «Еврохим».

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Новые фирмы#Владислав Авдошин
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