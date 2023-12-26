Омский бизнесмен Владислав Авдошин учредил еще одну фирму

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Омске 22 декабря было зарегистрировано очередное общество с ограниченной ответственностью. Оно называется «Спектр», его специализация — «Оптовая торговля химическими продуктами». Прописана фирма в доме № 1/3 по улице Фрунзе. В ее уставном капитале 10 тысяч рублей, принадлежащих Владиславу Авдошину.
Напомним: учредитель принадлежат к известной в Омске предпринимательской семье. В частности, именно она построила многофункциональный комплекс «Миллениум», адрес которого — Фрунзе ¼. Владислав Авдошин владеет примерно десятком фирм, в числе которых «Омтек», «Геосырье», «Миллениум-Трейд», «Тарский горно-обогатительный комбинат» и др.
Директором «Спектра» стал Николай Андреев, параллельно руководящий еще десятком фирм, которые связаны с семьей Авдошиных. Это «АЗС Партнер», «Астра», «Георесурс», «Евротэк», «Промтэк», «Запсибминералы», две компании под названием «Еврохим».