Омский бизнесмен Владислав Авдошин учредил еще одну фирму

В Омске 22 декабря было зарегистрировано очередное общество с ограниченной ответственностью. Оно называется «Спектр», его специализация — «Оптовая торговля химическими продуктами». Прописана фирма в доме № 1/3 по улице Фрунзе. В ее уставном капитале 10 тысяч рублей, принадлежащих Владиславу Авдошину.