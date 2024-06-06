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Вячеслав Авдошин

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2024
Еще один. Омского предпринимателя Вячеслава Авдошина задержали по уголовному делу
6 июня, 09:02
2023
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
Вячеслав Авдошин стал подозреваемым по делу об обманутых омских пайщиках ЖСК «Уют»
19 сентября 2023, 06:23
Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли
29 мая 2023, 07:57
Строительством жилого дома в Порт-Артуре займется компания Вячеслава Авдошина
Жилой дом построят в районе улицы Марьяновская.
17 февраля 2023, 10:20
Авдошиным все же придется платить администрации Омска за землю
Судебное дело, связанное со строительством торгово-развлекательного комплекса на Омской, прошло три инстанции. В четвертую его не пустили.
30 января 2023, 11:28

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