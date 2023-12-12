Берут больше. В Омской области средняя сумма взятки за год выросла более чем в 3 раза

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев озвучил некоторые итоги по борьбе с коррупцией в регионе.
«За 10 месяцев 2023 года по количеству выявленных коррупционных преступлений Омская область вышла на 22 место в целом по стране и на 3 по СФО. Сейчас все находится на уровне прошлого года, но эта ситуация не отражает действительности, потому в следующем году мы усилим работу по борьбе с коррупцией», — пообещал Алексей Афанасьев.
За прошедшие месяцы текущего года, как рассказали в надзорном ведомстве, в области было выявлено 421 преступление коррупционной направленности.
«Из выявленных больше трети, — 136 преступлений, — это взяточничество. Средняя сумма взятки за год подросла со 145 тысяч до 477 тысяч рублей», — сообщили Афанасьев.
В этом году суды вынесли сразу несколько громких приговоров по коррупционным делам, — в отношении экс-начальника УМВД по городу Омску Евгения Быкова, бывшего заместителя министра энергетики и ЖКК Марины Степановой и некогда руководителя УФНС по Омской области Владимира Репина.
Ранее Город55 в своем спецпроекте рассказывал, как борьба с коррупцией зачастую становится инструментом в борьбе элит и бизнеса.