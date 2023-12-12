Берут больше. В Омской области средняя сумма взятки за год выросла более чем в 3 раза

В этом году суды вынесли сразу несколько громких приговоров по коррупционным делам, — в отношении экс-начальника УМВД по городу Омску Евгения Быкова, бывшего заместителя министра энергетики и ЖКК Марины Степановой и некогда руководителя УФНС по Омской области Владимира Репина.