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Треть всех преступлений составляют взятки

Берут больше. В Омской области средняя сумма взятки за год выросла более чем в 3 раза

12 декабря 2023, 15:38
Фото: 1MI
Треть всех преступлений составляют взятки

В Омской области средняя сумма взятки выросла в три раза до 477 тысяч рублей

Вообще за 10 месяцев текущего года по коррупционным преступлениям регион вышел на третье место в Сибирском федеральном округе.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев озвучил некоторые итоги по борьбе с коррупцией в регионе.

«За 10 месяцев 2023 года по количеству выявленных коррупционных преступлений Омская область вышла на 22 место в целом по стране и на 3 по СФО. Сейчас все находится на уровне прошлого года, но эта ситуация не отражает действительности, потому в следующем году мы усилим работу по борьбе с коррупцией», — пообещал Алексей Афанасьев.

За прошедшие месяцы текущего года, как рассказали в надзорном ведомстве, в области было выявлено 421 преступление коррупционной направленности.

«Из выявленных больше трети, — 136 преступлений, — это взяточничество. Средняя сумма взятки за год подросла со 145 тысяч до 477 тысяч рублей», — сообщили Афанасьев.

В этом году суды вынесли сразу несколько громких приговоров по коррупционным делам, — в отношении экс-начальника УМВД по городу Омску Евгения Быкова, бывшего заместителя министра энергетики и ЖКК Марины Степановой и некогда руководителя УФНС по Омской области Владимира Репина.

Ранее Город55 в своем спецпроекте рассказывал, как борьба с коррупцией зачастую становится инструментом в борьбе элит и бизнеса.

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