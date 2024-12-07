Смертельное ДТП. На омской трассе «легковушка» столкнулась с минивэном

Как рассказали полицейские, 73-летний водитель за рулем «ВАЗ-2111» ехал по трассе Омск-Черлак. В районе 88 километра автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Multivan, за рулем которого находился 66-летний мужчина.