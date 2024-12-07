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Posted 7 декабря, 03:30

Published 7 декабря, 03:30

Modified 7 декабря, 03:33

Updated 7 декабря, 03:33

На омской трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля, один человек погиб

Смертельное ДТП. На омской трассе «легковушка» столкнулась с минивэном

7 декабря 2024, 03:30
Фото: Госавтоинспекция Омской области.

На омской трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля, один человек погиб

Инцидент произошел в Черлакском районе. Двух пассажиров с травмами отвезли в больницу.

Накануне, 6 декабря, в Черлакском районе произошло смертельное ДТП. Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:35 часов.

Как рассказали полицейские, 73-летний водитель за рулем «ВАЗ-2111» ехал по трассе Омск-Черлак. В районе 88 километра автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Multivan, за рулем которого находился 66-летний мужчина.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Водитель «ВАЗ» скончался на месте, а 73-летнюю пассажирку отвезли в больницу. Также медики госпитализировали 59-летнюю пассажирку Volkswagen.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

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