Смертельное ДТП. На омской трассе «легковушка» столкнулась с минивэном

Posted 7 декабря, 03:30
Published 7 декабря, 03:30
Modified 7 декабря, 03:33
Updated 7 декабря, 03:33
Накануне, 6 декабря, в Черлакском районе произошло смертельное ДТП. Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:35 часов.
Как рассказали полицейские, 73-летний водитель за рулем «ВАЗ-2111» ехал по трассе Омск-Черлак. В районе 88 километра автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Multivan, за рулем которого находился 66-летний мужчина.
Водитель «ВАЗ» скончался на месте, а 73-летнюю пассажирку отвезли в больницу. Также медики госпитализировали 59-летнюю пассажирку Volkswagen.
Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.