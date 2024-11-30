gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 03:30

Published 30 ноября, 03:30

Modified 30 ноября, 03:32

Updated 30 ноября, 03:32

Следственный комитет возбудил дело после серьезного ДТП в Омской области

Следственный комитет возбудил дело после серьезного ДТП в Омской области

30 ноября 2024, 03:30
Фото: 1MI.
Следственный комитет начал расследование после серьезной аварии в Омской области, где столкнулись автобус и КАМАЗ.

Накануне в Омской области произошла крупная дорожная авария. Столкнулись пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Шербакуль-Новоскатовка, и большегрузный КАМАЗ. ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке. Сила удара была такой, что пассажирский автобус перевернулся. В результате аварии пострадали семь человек — водитель автобуса и шесть пассажиров.

В связи с произошедшим руководство следкома России поручило руководителю следственного управления по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело по факту данного ДТП и подготовить подробный доклад о случившемся.

Напомним, что в Омске в суд передали дело о ДТП с участием маршрутки. 46-летнюю местную жительницу обвиняют в нарушении ПДД, что привело к тяжелым последствиям.

ДТП с тяжкими последствиями: в Омске отдали под суд 46-летнюю омичку
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Автобус#Пострадавшие#Авария#Уголовное дело#Новости#Следствие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика