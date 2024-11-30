Следственный комитет возбудил дело после серьезного ДТП в Омской области

Накануне в Омской области произошла крупная дорожная авария. Столкнулись пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Шербакуль-Новоскатовка, и большегрузный КАМАЗ. ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке. Сила удара была такой, что пассажирский автобус перевернулся. В результате аварии пострадали семь человек — водитель автобуса и шесть пассажиров.