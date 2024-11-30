Следственный комитет возбудил дело после серьезного ДТП в Омской области

Posted 30 ноября, 03:30
Published 30 ноября, 03:30
Modified 30 ноября, 03:32
Updated 30 ноября, 03:32
Накануне в Омской области произошла крупная дорожная авария. Столкнулись пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Шербакуль-Новоскатовка, и большегрузный КАМАЗ. ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке. Сила удара была такой, что пассажирский автобус перевернулся. В результате аварии пострадали семь человек — водитель автобуса и шесть пассажиров.
В связи с произошедшим руководство следкома России поручило руководителю следственного управления по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело по факту данного ДТП и подготовить подробный доклад о случившемся.
Напомним, что в Омске в суд передали дело о ДТП с участием маршрутки. 46-летнюю местную жительницу обвиняют в нарушении ПДД, что привело к тяжелым последствиям.