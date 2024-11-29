В результате ДТП в Омской области пострадали семь человек

Posted 29 ноября, 12:00
Published 29 ноября, 12:00
Modified 29 ноября, 12:02
Updated 29 ноября, 12:02
29 ноября в 12 часов в ОМВД по Шербакульскому району поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса.
Предварительно установили, что водитель автобуса марки «ПАЗ» следовал по маршруту «Шербакуль-Новоскатовка» и не уступил дорогу грузовику «Камаз» на нерегулируемом перекрестке. В результате произошло столкновение и автобус перевернулся.
В момент аварии в автобусе находилось 12 пассажиров. Из них семь человек, включая водителя, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Прокуратура Омской области взяла под контроль расследование этого инцидента. Причины и обстоятельства аварии установят в ходе проверки.
Напомним, что ранее прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой на трассе Омск-Нижняя Омка, где пострадали три человека.