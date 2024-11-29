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Posted 29 ноября, 12:00

Published 29 ноября, 12:00

Modified 29 ноября, 12:02

Updated 29 ноября, 12:02

В Омской области из-за ДТП шесть пассажиров и водитель оказались в больнице

В результате ДТП в Омской области пострадали семь человек

29 ноября 2024, 12:00
Фото: УМВД Омской области.

В Омской области из-за ДТП шесть пассажиров и водитель оказались в больнице

В Шербакульском районе произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого автобус перевернулся.

29 ноября в 12 часов в ОМВД по Шербакульскому району поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса.

Предварительно установили, что водитель автобуса марки «ПАЗ» следовал по маршруту «Шербакуль-Новоскатовка» и не уступил дорогу грузовику «Камаз» на нерегулируемом перекрестке. В результате произошло столкновение и автобус перевернулся.

Фото: Прокуратура Омской области

В момент аварии в автобусе находилось 12 пассажиров. Из них семь человек, включая водителя, доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура Омской области взяла под контроль расследование этого инцидента. Причины и обстоятельства аварии установят в ходе проверки.

Напомним, что ранее прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой на трассе Омск-Нижняя Омка, где пострадали три человека.

Омская прокуратура начала проверку после ДТП с пассажирской маршруткой
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