«Вечная память герою»: в зоне СВО погиб житель северного района Омской области

Posted 6 декабря, 10:20
Published 6 декабря, 10:20
Modified 6 декабря, 10:22
Updated 6 декабря, 10:22
Во вторник, 3 декабря, в селе Кип Тевризского района простились с местным жителем, погибшим на СВО. О гибели бойца сообщила администрация сельского поселения.
На церемонию прощания с Владимиром Кочкиным собрались представители военного комиссариата трех районов — Тевризского, Знаменского и Усть-Ишимского, родные, близкие, руководители сельского поселения и района, а также местные жители.
«Осознавая, что рискует своим здоровьем и жизнью, Владимир принял решение встать на защиту своей Родины», — отметили представители администрации.
Действия Кочкина они назвали поступком настоящего патриота и настоящего взрослого мужчины, который готов к тяготам военной жизни.
«Вечная слава и вечная память герою!» — написали в некрологе.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.