gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 10:20

Published 6 декабря, 10:20

Modified 6 декабря, 10:22

Updated 6 декабря, 10:22

На севере Омской области простились с погибшим в зоне СВО бойцом

«Вечная память герою»: в зоне СВО погиб житель северного района Омской области

6 декабря 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney.

На севере Омской области простились с погибшим в зоне СВО бойцом

Церемония прощания с мужчиной состоялась 3 декабря в селе Кип.

Во вторник, 3 декабря, в селе Кип Тевризского района простились с местным жителем, погибшим на СВО. О гибели бойца сообщила администрация сельского поселения.

На церемонию прощания с Владимиром Кочкиным собрались представители военного комиссариата трех районов — Тевризского, Знаменского и Усть-Ишимского, родные, близкие, руководители сельского поселения и района, а также местные жители.

«Осознавая, что рискует своим здоровьем и жизнью, Владимир принял решение встать на защиту своей Родины», — отметили представители администрации.

Действия Кочкина они назвали поступком настоящего патриота и настоящего взрослого мужчины, который готов к тяготам военной жизни.

«Вечная слава и вечная память герою!» — написали в некрологе.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

В Омске начнут принимать материалы ДНК для поиска пропавших бойцов СВО
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Новости#Тевризский район#Погибшие#Сво#Участник СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика