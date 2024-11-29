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Posted 29 ноября, 12:38

Published 29 ноября, 12:38

Modified 29 ноября, 12:38

Updated 29 ноября, 12:38

Иллюстрация

В Омске начнут принимать материалы ДНК для поиска пропавших бойцов СВО

29 ноября 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Прием начнется со 2 декабря в омском филиале фонда «Защитники отечества».

Со 2 декабря в омском филиале фонда «Защитники Отечества» начнут собирать ДНК-материалы для поиска без вести пропавших участников СВО. Сотрудники филиала будут принимать родственников бойцов, которые больше месяца не выходили на связь.

Материалы для генетической экспертизы могут сдать мать, отец или полнокровные братья и сестры, а также дети (понадобится и генматериал матери ребенка) и бабушки с дедушками, но в этом случае вероятность результата будет очень низкая.

Если сдать материал нет возможности, нужно максимально подробно заполнить розыскную карту и дополнить ее имеющимися медицинскими данными бойца.

Адрес филиала: г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 3.

График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 (обеденное время с 12:00 до 13:00).

Напомним, что недавно в зону СВО начали отправлять электробайки из Омска.

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