Стратегия-2030. План Буркова в действии

С итогами в этом случае получается довольно своеобразно. Осень 2022 года — это, как мы знаем пост-фактум, закат бурковского правления в Омске. Он руководит регионом уже 5 лет, до «добровольной» отставки осталось менее полугода. При следующем губернаторе о бурковской стратегии фактически забыли, и в любом случае за то, воплотились ли в жизнь конкретные положения, Буркову уже не отвечать: он передал бразды правления в другие руки. К тому же стратегии всего 2 года, а 2030 год пока далеко.