Омский офис Сбера открылся в обновленном формате

Кроме того, в новом офисе появился уголок SberDevices, где представлены умные устройства для дома — от колонок SberBoom Mini до телевизоров Sber Full и умных ламп. Также организована зона для получения заказов, где клиенты могут забрать свои посылки и заказы из Мегамаркета.