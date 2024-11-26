Омский офис Сбера открылся в обновленном формате

Posted 26 ноября, 10:36
Published 26 ноября, 10:36
Modified 26 ноября, 10:38
Updated 26 ноября, 10:38
Новая концепция отделения ориентирована на удобство клиентов: большинство услуг теперь можно получить в любой части помещения. Также появились зоны для отдыха — игровая для детей и небольшая кофейня самообслуживания.
«В процессе модернизации офисы Сбера становятся всё более функциональными и удобными для наших клиентов и сотрудников. В одном пространстве можно получить как онлайн-, так и офлайн-услуги для самых разных сфер жизни», — отмечает Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка.
В обновленном офисе Сбер предлагает привычные финансовые услуги, но в современном формате. С помощью биометрии теперь возможно получить обслуживание без паспорта, а новые банкоматы оснащены передовыми технологиями и имеют удобный, интуитивно понятный интерфейс, напоминающий мобильные приложения Сбербанка.
Снять наличные можно бесконтактно — с помощью голосового помощника или просто улыбнувшись. Для сторонников привычных методов доступны карта или смартфон.
Кроме того, в новом офисе появился уголок SberDevices, где представлены умные устройства для дома — от колонок SberBoom Mini до телевизоров Sber Full и умных ламп. Также организована зона для получения заказов, где клиенты могут забрать свои посылки и заказы из Мегамаркета.
Наталья Корнева подчеркнула, что компания замечает положительную реакцию людей и уверена, что движется в правильном направлении.
SberDevices — Сбер устройства, SberBoom Mini — СберБум Мини, Sber Full — Сбер Фул.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº1481 от 11.08.2015.