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Posted 26 ноября, 10:36

Published 26 ноября, 10:36

Modified 26 ноября, 10:38

Updated 26 ноября, 10:38

Омский офис Сбера открылся в обновленном формате

Омский офис Сбера открылся в обновленном формате

26 ноября 2024, 10:36
Фото: СБЕР.
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25 ноября Сбер открыл новый центральный офис в Омске по адресу ул. Маршала Жукова 4/1, преобразовав его в современное и комфортное пространство.

Новая концепция отделения ориентирована на удобство клиентов: большинство услуг теперь можно получить в любой части помещения. Также появились зоны для отдыха — игровая для детей и небольшая кофейня самообслуживания.

«В процессе модернизации офисы Сбера становятся всё более функциональными и удобными для наших клиентов и сотрудников. В одном пространстве можно получить как онлайн-, так и офлайн-услуги для самых разных сфер жизни», — отмечает Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка.

В обновленном офисе Сбер предлагает привычные финансовые услуги, но в современном формате. С помощью биометрии теперь возможно получить обслуживание без паспорта, а новые банкоматы оснащены передовыми технологиями и имеют удобный, интуитивно понятный интерфейс, напоминающий мобильные приложения Сбербанка.

Фото: СБЕР

Снять наличные можно бесконтактно — с помощью голосового помощника или просто улыбнувшись. Для сторонников привычных методов доступны карта или смартфон.

Кроме того, в новом офисе появился уголок SberDevices, где представлены умные устройства для дома — от колонок SberBoom Mini до телевизоров Sber Full и умных ламп. Также организована зона для получения заказов, где клиенты могут забрать свои посылки и заказы из Мегамаркета.

Наталья Корнева подчеркнула, что компания замечает положительную реакцию людей и уверена, что движется в правильном направлении.

SberDevices — Сбер устройства, SberBoom Mini — СберБум Мини, Sber Full — Сбер Фул.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº1481 от 11.08.2015.

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#Диана Рязанцева#Омск#Сбербанк#Биометрия#Умные устройства
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