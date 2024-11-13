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Елочный базар

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2024
Стало известно, где в Октябрьском округе Омска откроются елочные базары
13 ноября, 12:46
Доброе дело. Куда в Омске можно сдать на переработку новогодние ели
3 января, 12:59
2023
Начали с нарушений. В Центральном округе Омска поймали незаконного торговца елями
58-летний нарушитель продавал деревья без необходимого разрешения на пересечении улиц 20 Линия и 10 лет Октября.
20 декабря 2023, 10:41
Скоро в Омске откроются елочные базары. Рассказываем, где и когда
11 декабря 2023, 09:50
Стали известны адреса елочных базаров в Ленинском округе Омска
20 ноября 2023, 10:09
Праздник к нам приходит. Где на омском Левобережье откроются елочные базары
15 ноября 2023, 07:14
Иголка к иголке. Омичам рассказали об адресах елочных базаров в 2023 году
7 ноября 2023, 07:50
2022
Омичам рассказали, как правильно выбрать главное украшение Нового года
22 декабря 2022, 12:19
Вредители не обнаружены. В Омске проверили новогодние деревья перед продажей людям
По результатам проверки карантинные вредители не обнаружены и все деревья допущены к продаже.
12 декабря 2022, 09:35
Появился список адресов, где купить елку в Омске в 2022 году
30 ноября 2022, 10:26
Опасные продукты, серьезные аварии и елочные базары. Омск сегодня
15 ноября 2022, 14:00
Праздник к нам приходит. На Левобережье Омска откроют 30 елочных базаров
В Кировском округе будет организовано 30 елочных базаров, часть из них расположатся на территориях торговых комплексов.
15 ноября 2022, 11:22
Стало известно, где в Омске будут продавать елки к Новому году
Елочные базары в центре города будут работать по семи адресам.
8 ноября 2022, 08:33

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