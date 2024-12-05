«Бизнес» на ностальгии: омичи за миллионы распродают игрушки СССР к Новому году

Posted 5 декабря, 03:30
Published 5 декабря, 03:30
Modified 5 декабря, 06:25
Updated 5 декабря, 06:25
До Нового года осталось меньше месяца, а значит многие постепенно начинают готовиться к праздникам. Помимо планирования праздников, выбора образа на новогоднюю ночь и поиска подарков, встает перед омичами и вопрос об украшении главного символа этого праздника — елки.
Если предлагаемые магазинами варианты елочных игрушек надоели и захотелось чего-то необычного и особенного, можно отправиться на поиски «раритетов» на «Авито». Вы удивитесь, но иногда цены на советские елочные игрушки там достигают нескольких миллионов. И стоимость ватных снегурок, стеклянных шишек и других новогодних «раритетов», кстати, год от года только растет. Какие именно интересные раритетные игрушки можно найти среди сотен объявлений — рассказываем и показываем в материале Города55.
Начнем с не самых дорогих вариантов «раритетов». В 6500 рублей оценил омич набор из пяти елочных советских игрушек «Айболит». За эту сумму желающие получат игрушку доктора и четырех животных на прищепках, которыми можно украсить свою елочку.
По словам продавца, набор полный и в очень хорошем состоянии. У игрушек нет ни сколов, ни трещин. Перед отправкой елочные игрушки надежно упакуют и при необходимости отправят в любой регион России.
Следующий продавец выставил «коллекцию» из трех елочных игрушек на прищепках 1950–1960 годов. Самой дорогой советской елочной игрушкой у него оказался Черномор из серии «Сказка о царе Салтане». За него придется выложить 13500 рублей. Граф Вишенка из серии «Чиполлино» может достаться покупателю за 3000 рублей, а космонавт СССР — за 1500 рублей. Последняя игрушка, вероятно, не такая дорогая в цене из-за имеющегося скола на трубочке.
Недешево обойдется и покупка стеклянной игрушки «Звездочет», который входил в набор «Карнавал». За советского «Звездочета», который, по словам продавца, является редчайшей елочной игрушкой, необходимо заплатить 14 тысяч рублей. Предложение наверняка должно заинтересовать коллекционеров.
Сама игрушка на прищепке находится в отличном состоянии: у нее нет сколов и потертостей.
Следующее предложение должно заинтересовать тех, кто хочет купить сразу много старинных елочных игрушек. Автор объявления за 17700 рублей продает набор из 57 игрушек. По отдельности продажу елочных украшений он не рассматривает.
Почти все игрушки стеклянные — таких в лоте сразу 54, из них восемь идут на прищепках. Еще три советские игрушки выполнены из дождика, пенопласта и других материалов. На фото можно увидеть разнообразные шары, сосульки, шишки, а также милых животных.
Подробностей об этой елочной игрушке времен СССР, к сожалению, нет. Но вот цена игрушечного кота точно способна удивить. Приобрести котика для своей елки можно за 50 тысяч рублей.
Добавим, что на фотографии видно, что состояние елочной игрушки далеко не идеальное.
А дальше начинается самое интересное: следующий омский продавец оценил свои раритетные елочные игрушки времен СССР в 3 950 950 рублей.
«Игрушки, на которые смотришь и они дарят тебe воспоминания. Раритет, сохранились очень хорошo для своиx лет», — говорится в объявлении.
Коллекция включает несколько десятков разнообразных елочных игрушек: на прищепках, шишки, сосульки, грибочки, простые шары, есть даже звезда. Если вас шокировала цена, то у продавца нашлось объяснение «заоблачной» стоимости:
«Настоящий коллекционеp знает, o чем идет речь и какиe ценности находятся на фотографии».
Тем не менее, определенный торг все же возможен, и можно попытаться предложить свою более низкую цену на советские елочные украшения.
Самой дорогой в нашей подборке стала коллекция советских елочных игрушек за 5 млн рублей. Лот включает в себя более 70 елочных украшений. Приобрести их можно как сразу все, так и по отдельности.
«Игрушки в очень хорошем состоянии», — уточнил продавец.
Отметим, что в этой коллекции можно найти как довольно стандартные варианты елочных украшений, так и редкие экземпляры.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал и показывал, как должны украсить омские улицы к предстоящему Новому году. Контракт на оформление городских пространств уже заключен. В этом году управлению делами омской мэрии даже удастся уложиться в меньшую сумму, чем годом ранее. Омичи же вовсю бронируют коттеджи на новогодние праздники. Найти свободные варианты в декабре не так просто.