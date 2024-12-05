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Posted 5 декабря, 03:30

Published 5 декабря, 03:30

Modified 5 декабря, 06:25

Updated 5 декабря, 06:25

На популярных сайтах можно встретить самые разные елочные игрушки

«Бизнес» на ностальгии: омичи за миллионы распродают игрушки СССР к Новому году

5 декабря 2024, 03:30
Фото: 1MI. На популярных сайтах можно встретить самые разные елочные игрушки

Омичи продают старые елочные игрушки СССР по впечатляющим ценам

Каждый год к новогодним праздникам появляется большое количество объявлений по продаже советских елочных игрушек. Город55 изучил, что именно можно «откопать» интересного на бесплатных сайтах и в какие суммы продавцы оценили игрушки.

До Нового года осталось меньше месяца, а значит многие постепенно начинают готовиться к праздникам. Помимо планирования праздников, выбора образа на новогоднюю ночь и поиска подарков, встает перед омичами и вопрос об украшении главного символа этого праздника — елки.

Если предлагаемые магазинами варианты елочных игрушек надоели и захотелось чего-то необычного и особенного, можно отправиться на поиски «раритетов» на «Авито». Вы удивитесь, но иногда цены на советские елочные игрушки там достигают нескольких миллионов. И стоимость ватных снегурок, стеклянных шишек и других новогодних «раритетов», кстати, год от года только растет. Какие именно интересные раритетные игрушки можно найти среди сотен объявлений — рассказываем и показываем в материале Города55.

Набор «Айболит» за 6,5 тысяч

Начнем с не самых дорогих вариантов «раритетов». В 6500 рублей оценил омич набор из пяти елочных советских игрушек «Айболит». За эту сумму желающие получат игрушку доктора и четырех животных на прищепках, которыми можно украсить свою елочку.

По словам продавца, набор полный и в очень хорошем состоянии. У игрушек нет ни сколов, ни трещин. Перед отправкой елочные игрушки надежно упакуют и при необходимости отправят в любой регион России.

Набор игрушек "Айболит" оценили в 6500 рублейНабор игрушек "Айболит" оценили в 6500 рублей
В набор входит пять игрушек на прищепкахВ набор входит пять игрушек на прищепках
У игрушек нет ни сколов, ни поврежденийУ игрушек нет ни сколов, ни повреждений
Набор игрушек "Айболит" оценили в 6500 рублей. Фото: Скриншот сайта "Авито"

Черномор за 13,5 тысяч

Следующий продавец выставил «коллекцию» из трех елочных игрушек на прищепках 1950–1960 годов. Самой дорогой советской елочной игрушкой у него оказался Черномор из серии «Сказка о царе Салтане». За него придется выложить 13500 рублей. Граф Вишенка из серии «Чиполлино» может достаться покупателю за 3000 рублей, а космонавт СССР — за 1500 рублей. Последняя игрушка, вероятно, не такая дорогая в цене из-за имеющегося скола на трубочке.

Игрушки выполнены из стеклаИгрушки выполнены из стекла
Самой дорогой игрушкой стал ЧерноморСамой дорогой игрушкой стал Черномор
Граф Вишенка из серии «Чиполлино»Граф Вишенка из серии «Чиполлино»
У игрушки космонавта есть небольшой дефектУ игрушки космонавта есть небольшой дефект
Игрушки выполнены из стекла. Фото: Скриншот сайта "Авито"

Редкий «Звездочет» за 14 тысяч

Недешево обойдется и покупка стеклянной игрушки «Звездочет», который входил в набор «Карнавал». За советского «Звездочета», который, по словам продавца, является редчайшей елочной игрушкой, необходимо заплатить 14 тысяч рублей. Предложение наверняка должно заинтересовать коллекционеров.

Сама игрушка на прищепке находится в отличном состоянии: у нее нет сколов и потертостей.

"Звездочет" относится к редкой коллекции"Звездочет" относится к редкой коллекции
У игрушки нет ни сколов, ни потертостейУ игрушки нет ни сколов, ни потертостей
"Звездочет" относится к редкой коллекции. Фото: Скриншот сайта "Авито"

Внушительная коллекция игрушек СССР за 18 тысяч

Следующее предложение должно заинтересовать тех, кто хочет купить сразу много старинных елочных игрушек. Автор объявления за 17700 рублей продает набор из 57 игрушек. По отдельности продажу елочных украшений он не рассматривает.

Почти все игрушки стеклянные — таких в лоте сразу 54, из них восемь идут на прищепках. Еще три советские игрушки выполнены из дождика, пенопласта и других материалов. На фото можно увидеть разнообразные шары, сосульки, шишки, а также милых животных.

Набор состоит из 57 игрушек, большинство из них - стеклянныеНабор состоит из 57 игрушек, большинство из них - стеклянные
Без популярных в советское время игрушек на прищепках снова не обошлосьБез популярных в советское время игрушек на прищепках снова не обошлось
Набор состоит из 57 игрушек, большинство из них - стеклянные. Фото: Скриншот сайта "Авито"

Маленький советский кот за 50 тысяч

Подробностей об этой елочной игрушке времен СССР, к сожалению, нет. Но вот цена игрушечного кота точно способна удивить. Приобрести котика для своей елки можно за 50 тысяч рублей.

Добавим, что на фотографии видно, что состояние елочной игрушки далеко не идеальное.

Цена «елочного» котика составляет 50 тысяч рублейЦена «елочного» котика составляет 50 тысяч рублей
Цена «елочного» котика составляет 50 тысяч рублей. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Игрушки-раритеты почти за 4 миллиона

А дальше начинается самое интересное: следующий омский продавец оценил свои раритетные елочные игрушки времен СССР в 3 950 950 рублей.

«Игрушки, на которые смотришь и они дарят тебe воспоминания. Раритет, сохранились очень хорошo для своиx лет», — говорится в объявлении.

Коллекция включает несколько десятков разнообразных елочных игрушек: на прищепках, шишки, сосульки, грибочки, простые шары, есть даже звезда. Если вас шокировала цена, то у продавца нашлось объяснение «заоблачной» стоимости:

«Настоящий коллекционеp знает, o чем идет речь и какиe ценности находятся на фотографии».

Тем не менее, определенный торг все же возможен, и можно попытаться предложить свою более низкую цену на советские елочные украшения.

Продавец поставил за раритетные игрушки "заоблачную" ценуПродавец поставил за раритетные игрушки "заоблачную" цену
Среди коллекции нашлась даже звезда для елкиСреди коллекции нашлась даже звезда для елки
Продавец поставил за раритетные игрушки "заоблачную" цену. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Коллекция из 70 игрушек за 5 миллионов

Самой дорогой в нашей подборке стала коллекция советских елочных игрушек за 5 млн рублей. Лот включает в себя более 70 елочных украшений. Приобрести их можно как сразу все, так и по отдельности.

«Игрушки в очень хорошем состоянии», — уточнил продавец.

Отметим, что в этой коллекции можно найти как довольно стандартные варианты елочных украшений, так и редкие экземпляры.

Коллекция включает более 70 игрушекКоллекция включает более 70 игрушек
Есть вариант и отдельного приобретения игрушекЕсть вариант и отдельного приобретения игрушек
У кого на елках в советское время не было шишекУ кого на елках в советское время не было шишек
Милый совенок на елкуМилый совенок на елку
Есть даже игрушка в виде избушкиЕсть даже игрушка в виде избушки
Коллекция включает более 70 игрушек. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Ранее, напомним, Город55 рассказывал и показывал, как должны украсить омские улицы к предстоящему Новому году. Контракт на оформление городских пространств уже заключен. В этом году управлению делами омской мэрии даже удастся уложиться в меньшую сумму, чем годом ранее. Омичи же вовсю бронируют коттеджи на новогодние праздники. Найти свободные варианты в декабре не так просто.

А вы сколько готовы потратить на елочные игрушки?
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Новый год все ближе: в Омске уже арендованы большинство коттеджей на время праздника
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