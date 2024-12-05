«Бизнес» на ностальгии: омичи за миллионы распродают игрушки СССР к Новому году

Если предлагаемые магазинами варианты елочных игрушек надоели и захотелось чего-то необычного и особенного, можно отправиться на поиски «раритетов» на «Авито». Вы удивитесь, но иногда цены на советские елочные игрушки там достигают нескольких миллионов. И стоимость ватных снегурок, стеклянных шишек и других новогодних «раритетов», кстати, год от года только растет. Какие именно интересные раритетные игрушки можно найти среди сотен объявлений — рассказываем и показываем в материале Города55.