gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 13:58

Published 5 декабря, 13:58

Modified 5 декабря, 14:01

Updated 5 декабря, 14:01

Иллюстрация

С начала 2024 года омичи оставили в ресторанах более 27 миллиардов рублей

5 декабря 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
За октябрь омские заведения общественного питания выручили 2,9 млрд рублей.

В Омскстате опубликовали отчет о том, сколько денег омичи оставили в местных ресторанах за 10 месяцев 2024 года. Согласно данным аналитиков, с января по октябрь оборот заведений превысил 27 млрд рублей.

2,9 млрд из них было потрачено в октябре, самый высокий же показатель фиксировался в августе, когда гости ресторанов оставили там чуть более 3 млрд рублей.

Напомним, что недавно четыре омских ресторана получили награды премии Russian Wine Awards. Ресторан «Одно вино» стал победителем номинации «Лучшая карта винного бара» и «Лучшее предложение российских вин». «ФедяДичь» был признан лучшим в номинации «Лучшая оригинальная карта». «Осип Терлеев» получил награды «Лучшее предложение российских вин» и «Лучшая оригинальная карта». «Гурман» стал победителем в категориях «Лучшая классическая карта» и «Лучшее предложение российских вин».

На месте ресторана «Тамада» в омском «Летуре» откроется ресторан «БаклаДжани»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ресторан#Новости#Общепит#Ресторанное дело#Рестораны#Общественное питание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика