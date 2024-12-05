С начала 2024 года омичи оставили в ресторанах более 27 миллиардов рублей

Posted 5 декабря, 13:58
Published 5 декабря, 13:58
Modified 5 декабря, 14:01
Updated 5 декабря, 14:01
В Омскстате опубликовали отчет о том, сколько денег омичи оставили в местных ресторанах за 10 месяцев 2024 года. Согласно данным аналитиков, с января по октябрь оборот заведений превысил 27 млрд рублей.
2,9 млрд из них было потрачено в октябре, самый высокий же показатель фиксировался в августе, когда гости ресторанов оставили там чуть более 3 млрд рублей.
Напомним, что недавно четыре омских ресторана получили награды премии Russian Wine Awards. Ресторан «Одно вино» стал победителем номинации «Лучшая карта винного бара» и «Лучшее предложение российских вин». «ФедяДичь» был признан лучшим в номинации «Лучшая оригинальная карта». «Осип Терлеев» получил награды «Лучшее предложение российских вин» и «Лучшая оригинальная карта». «Гурман» стал победителем в категориях «Лучшая классическая карта» и «Лучшее предложение российских вин».