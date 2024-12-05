С начала 2024 года омичи оставили в ресторанах более 27 миллиардов рублей

Напомним, что недавно четыре омских ресторана получили награды премии Russian Wine Awards. Ресторан «Одно вино» стал победителем номинации «Лучшая карта винного бара» и «Лучшее предложение российских вин». «ФедяДичь» был признан лучшим в номинации «Лучшая оригинальная карта». «Осип Терлеев» получил награды «Лучшее предложение российских вин» и «Лучшая оригинальная карта». «Гурман» стал победителем в категориях «Лучшая классическая карта» и «Лучшее предложение российских вин».