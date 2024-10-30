Омич, избивший до смерти гостя на своей свадьбе, получил 4 года колонии

Posted 30 октября, 09:48
Published 30 октября, 09:48
Modified 30 октября, 09:50
Updated 30 октября, 09:50
Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор 33-летнему мужчине, обвинявшемуся в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Все произошло на свадьбе в одном из городских ресторанов: жених вывел гостя на улицу, нанес ему 2 удара рукой «в область живота и спины», и тот через 3 дня умер в больнице.
Обвиняемый рассказал в суде, что пытался успокоить буяна: гость, выпив лишнего, начал грубить остальным и даже бросаться в них закусками.
«Молодожен стал выводить нетрезвого гостя из помещения, чтобы отправить домой, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, — и во время сопровождения нанес телесные повреждения».
Позже мужчина признал свою вину и выплатил сыну погибшего 1,5 млн рублей в качестве компенсации. Суд приговорил его к 4 годам в колонии общего режима.