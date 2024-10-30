Омич, избивший до смерти гостя на своей свадьбе, получил 4 года колонии

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор 33-летнему мужчине, обвинявшемуся в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Все произошло на свадьбе в одном из городских ресторанов: жених вывел гостя на улицу, нанес ему 2 удара рукой «в область живота и спины», и тот через 3 дня умер в больнице.