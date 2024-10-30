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Posted 30 октября, 09:48

Published 30 октября, 09:48

Modified 30 октября, 09:50

Updated 30 октября, 09:50

Омич получил 4 года тюрьмы за гибель гостя на своей свадьбе

Омич, избивший до смерти гостя на своей свадьбе, получил 4 года колонии

30 октября 2024, 09:48
Фото: 1MI.

Омич получил 4 года тюрьмы за гибель гостя на своей свадьбе

Мужчина, по его словам, просто успокаивал буяна.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор 33-летнему мужчине, обвинявшемуся в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Все произошло на свадьбе в одном из городских ресторанов: жених вывел гостя на улицу, нанес ему 2 удара рукой «в область живота и спины», и тот через 3 дня умер в больнице.

Обвиняемый рассказал в суде, что пытался успокоить буяна: гость, выпив лишнего, начал грубить остальным и даже бросаться в них закусками.

«Молодожен стал выводить нетрезвого гостя из помещения, чтобы отправить домой, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, — и во время сопровождения нанес телесные повреждения».

Позже мужчина признал свою вину и выплатил сыну погибшего 1,5 млн рублей в качестве компенсации. Суд приговорил его к 4 годам в колонии общего режима.

Свадьба с печальным концом: в Омске жених обвиняется в умышленном убийстве
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости
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