Минус три: прокуратура Омска ускорила расселение жильцов аварийного дома

Несмотря на это, местные власти установили срок для расселения жильцов до 31 декабря 2030 года. Однако прокуратура посчитала этот срок слишком долгим, учитывая аварийное состояние дома, и подала иск в суд. В результате разбирательства суд постановил, что органы местного самоуправления обязаны сократить срок расселения на три года, что позволит жильцам переехать гораздо раньше и устранить опасность для их жизни и здоровья.