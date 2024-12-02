Минус три: прокуратура Омска ускорила расселение жильцов аварийного дома

Posted 2 декабря, 06:12
Published 2 декабря, 06:12
Modified 2 декабря, 06:18
Updated 2 декабря, 06:18
Этот четырехэтажный кирпичный дом на улице Химиков, 57 был построен в 1964 году, и его техническое состояние признано аварийным. В доме выявлены серьезные повреждения: конструкции здания деформированы, многие элементы пришли в неисправность, а из стен выпадают кирпичи. Согласно оценкам, физический износ дома составляет 71%, а фасад и отмостка разрушены. Угроза обрушения стала явной, что представляет серьезную опасность для жизни и здоровья жильцов.
Несмотря на это, местные власти установили срок для расселения жильцов до 31 декабря 2030 года. Однако прокуратура посчитала этот срок слишком долгим, учитывая аварийное состояние дома, и подала иск в суд. В результате разбирательства суд постановил, что органы местного самоуправления обязаны сократить срок расселения на три года, что позволит жильцам переехать гораздо раньше и устранить опасность для их жизни и здоровья.
Напомним, что дом на улице Химиков, 57 был признан аварийным еще в 2023 году, однако сроки расселения были неоправданно отдалены местными властями.