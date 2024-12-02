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Posted 2 декабря, 06:12

Published 2 декабря, 06:12

Modified 2 декабря, 06:18

Updated 2 декабря, 06:18

В Омске прокуратура добилась сокращения срока расселения жителей аварийного дома

Минус три: прокуратура Омска ускорила расселение жильцов аварийного дома

2 декабря 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске прокуратура добилась сокращения срока расселения жителей аварийного дома

Прокуратура Советского округа Омска провела проверку, чтобы выяснить, как соблюдаются нормы жилищного законодательства при расселении граждан из аварийного дома на улице Химиков, 57.

Этот четырехэтажный кирпичный дом на улице Химиков, 57 был построен в 1964 году, и его техническое состояние признано аварийным. В доме выявлены серьезные повреждения: конструкции здания деформированы, многие элементы пришли в неисправность, а из стен выпадают кирпичи. Согласно оценкам, физический износ дома составляет 71%, а фасад и отмостка разрушены. Угроза обрушения стала явной, что представляет серьезную опасность для жизни и здоровья жильцов.

Фото: Прокуратура Омской области

Несмотря на это, местные власти установили срок для расселения жильцов до 31 декабря 2030 года. Однако прокуратура посчитала этот срок слишком долгим, учитывая аварийное состояние дома, и подала иск в суд. В результате разбирательства суд постановил, что органы местного самоуправления обязаны сократить срок расселения на три года, что позволит жильцам переехать гораздо раньше и устранить опасность для их жизни и здоровья.

Напомним, что дом на улице Химиков, 57 был признан аварийным еще в 2023 году, однако сроки расселения были неоправданно отдалены местными властями.

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#Диана Рязанцева#Омск#Прокуратура#Нарушения#Суд#Опасность#Аварийный дом#Жилищное законодательство#Расселение жильцов#Техническое состояние
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