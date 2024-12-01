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Posted 1 декабря, 04:16

Published 1 декабря, 04:16

Modified 1 декабря, 04:18

Updated 1 декабря, 04:18

иллюстрация

За 2 года в собственность омской администрации перешло порядка 70 опустевших квартир

1 декабря 2024, 04:16
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

В омском ДЖП рассказали о судьбе жилья, оставшегося без собственников

Иногда случается так, что жилые площади оказываются «невостребованными»: например, у собственника не было наследников или они отказались от наследования «квадратов». В этом случае жилье признается выморочным имуществом — об этих процессах подробнее рассказал директор департамента жилищной политики.

Журналистам «РБК Омск» в беседе с Ольгой Парфеновой, директором омского ДЖП, удалось выяснить статистику по количеству жилья, перешедшего в собственность городской администрации за последние два года: а это, согласно актуальным данным, 76 единиц жилья (39 ед. и 37 ед. в 2023 и 2024 году соответственно).

Однако прежде чем заброшенная или опустевшая собственность получит статус выморочного имущества, профильный департамент обязан провести целый ряд различных проверок — а их количество куда больше: в 2023 году было инициировано 227 подобных процедур, а с начала 2024 года департамент подверг проверке 211 единиц жилых помещений.

После этого, уже в судебном порядке, новым собственником жилья становится городская администрация, а сама квартира вносится в реестр муниципального имущества — в дальнейшем ее могут предоставить кому-либо из нуждающихся омичей.

Напомним, что во введении департамента жилищной политики находятся и другие важные вопросы, связанные с жилыми площадями — например, расселение аварийных домов. Несмотря на длительный срок реализации подобных программ и большое количество омичей, находящихся в очереди, городская администрация ведет работу над обновлением городской среды:

В Омске аварийное жилье на 2-й Линии снесут к 2031 году
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#Илья Скобин#Омск#Новости#Департамент#Собственность#Жилищная политика#Выморочное имущество#Муниципальное имущество#Расселение аварийных домов
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