За 2 года в собственность омской администрации перешло порядка 70 опустевших квартир

Однако прежде чем заброшенная или опустевшая собственность получит статус выморочного имущества, профильный департамент обязан провести целый ряд различных проверок — а их количество куда больше: в 2023 году было инициировано 227 подобных процедур, а с начала 2024 года департамент подверг проверке 211 единиц жилых помещений.