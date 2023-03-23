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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Подлежат сносу. Список аварийного жилья пополнили еще две омских многоэтажки

23 марта 2023, 13:53
Фото: 1MI
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В Омске признали аварийными еще два многоэтажных дома

Жильцов планируют расселить до 31 декабря 2030 года.

В Омске снова пополнился список аварийного жилья. Сергей Шелест подписал постановление, в соответствии с которым аварийными и подлежащими сносу признаются два жилых дома в Советском и Октябрьском округах.

Речь идет о четырехэтажном кирпичном доме на улице Химиков, 57 (год постройки - 1964) и двухэтажном кирпичном доме на улице 3-я Железнодорожная, 8. Жильцов и юридических лиц, как следует из документа, расселят до 31 декабря 2030 года. Контролировать исполнение этого постановления будет заммэра Омска, директор департамента строительства Михаил Веселев.

В еще одном опубликованном постановлении омской мэрии речь шла о непригодных для проживания жилых помещениях. В списке - два одноэтажных частных дома в Центральном округе города. Находятся они на улице Кузбасская, 84 и улице 14-я Северная, 104.

Напомним, что в Омске сейчас также ищут подрядчиков для разработки проектов по сносу жилых домов. Частные дома расположены в Центральном и Ленинском округах. Стоимость проектов по разным адресам варьируется от 71 до 127 тысяч рублей. Победителей аукционов определят в конце месяца.

Частные дома под снос. На разработку проектов по сносу жилья потратят миллион рублей
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#Аварийное жилье#Аварийные дома#Многоквартирный дом#Постановление#Снос дома#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Михаил Веселев#Юлия Истомина
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