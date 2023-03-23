Подлежат сносу. Список аварийного жилья пополнили еще две омских многоэтажки

Напомним, что в Омске сейчас также ищут подрядчиков для разработки проектов по сносу жилых домов. Частные дома расположены в Центральном и Ленинском округах. Стоимость проектов по разным адресам варьируется от 71 до 127 тысяч рублей. Победителей аукционов определят в конце месяца.