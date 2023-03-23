Подлежат сносу. Список аварийного жилья пополнили еще две омских многоэтажки

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В Омске снова пополнился список аварийного жилья. Сергей Шелест подписал постановление, в соответствии с которым аварийными и подлежащими сносу признаются два жилых дома в Советском и Октябрьском округах.
Речь идет о четырехэтажном кирпичном доме на улице Химиков, 57 (год постройки - 1964) и двухэтажном кирпичном доме на улице 3-я Железнодорожная, 8. Жильцов и юридических лиц, как следует из документа, расселят до 31 декабря 2030 года. Контролировать исполнение этого постановления будет заммэра Омска, директор департамента строительства Михаил Веселев.
В еще одном опубликованном постановлении омской мэрии речь шла о непригодных для проживания жилых помещениях. В списке - два одноэтажных частных дома в Центральном округе города. Находятся они на улице Кузбасская, 84 и улице 14-я Северная, 104.
Напомним, что в Омске сейчас также ищут подрядчиков для разработки проектов по сносу жилых домов. Частные дома расположены в Центральном и Ленинском округах. Стоимость проектов по разным адресам варьируется от 71 до 127 тысяч рублей. Победителей аукционов определят в конце месяца.