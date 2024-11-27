В Омске одобрили обрезку деревьев вдоль набережной ради освещения

В частности, речь идет о набережной Тухачевского в самом центре Омска. Город55 уже писал о том, что администрация готова потратить более 7 млн рублей на освещение набережной на протяжении от улицы Ивана Алексеева до Кемеровской. Теперь выяснилось, что для строительства ЛНО нужно кронировать 49 деревьев — 26 ив, 14 кленов, 8 вязов и 1 тополь.