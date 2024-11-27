В Омске одобрили обрезку деревьев вдоль набережной ради освещения

Posted 27 ноября, 07:49
Published 27 ноября, 07:49
Modified 27 ноября, 07:51
Updated 27 ноября, 07:51
Сегодня, 27 ноября, в администрации Омска прошло очередное заседание комиссии по сносу и обрезке зеленых насаждений. На нем обсуждались просьбы разных структур, организаций и частных лиц о согласовании вырубок или кронирования деревьев. В числе таких структур был департамент строительства, заявивший, что деревья мешают ему строить линии наружного освещения в разных частях города.
В частности, речь идет о набережной Тухачевского в самом центре Омска. Город55 уже писал о том, что администрация готова потратить более 7 млн рублей на освещение набережной на протяжении от улицы Ивана Алексеева до Кемеровской. Теперь выяснилось, что для строительства ЛНО нужно кронировать 49 деревьев — 26 ив, 14 кленов, 8 вязов и 1 тополь.
Члены комиссии не стали возражать и одобрили кронирование. Стоит уточнить, что предложение, касающееся набережной Тухачевского, рассматривалось в составе целого «пакета»: депстрой планирует ради строительства разных ЛНО срубить 70 деревьев и обрезать 292 вдоль дороги в Осташково, снести 1 вяз и обрезать 23 дерева вдоль дороги-дублера улицы Дмитриева, снести 6 деревьев и обрезать 64 на Космическом проспекте. В последнем случае 60 деревьев, которые будут кронировать, — яблони. В депстрое все это назвали «реконструкцией зеленых насаждений».
Члены комиссии разом одобрили все это. Возражения озвучила только омичка Наталья Ли, пришедшая на заседание комиссии как частное лицо (себя она охарактеризовала позже как «адвокат омских деревьев»).
«Омск превращается в пустыню, вы же понимаете, что это не просто так, — заявила она, обращаясь к членам комиссии. — Вы же биологи, вас учили любить растения!»
Глава комиссии Михаил Горчаков (первый заместитель директора департамента городского хозяйства) на это ответил, что в конкретном случае без кронирования и вырубок никак не обойтись.
«Люди годами добивались освещения, они в темноте живут! — объяснил Горчаков. — Все это уже принятые судебные решения! Не надо выдирать из контекста. Вы помните, как Фемида выглядит, у нее весы в руках, всегда должно быть равновесие! И мы стараемся, чтобы равновесие было, чтобы не ночами кто-то нелегально рубил деревья…».
В итоге прозвучавшее из зала частное мнение ни на что не повлияло. Деревья будут кронировать и рубить, потому что специалисты уверены, что иначе ничего не получится.