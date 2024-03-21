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Новостройку в центре Омска затопила жидкость неизвестного происхождения

«Жуткая субстанция». Омскую новостройку затопила жидкость неизвестного происхождения

21 марта 2024, 10:35
Фото: 1MI

Новостройку в центре Омска затопила жидкость неизвестного происхождения

Плачевное состояние многоэтажки заметили омичи.

Омскую восемнадцатиэтажку, расположенную по адресу улица Подгорная, 19, затопило водами неизвестного происхождения. Горожане выдвигали разные причины появления жидкости. Позже выяснилось, что виной всему были проблемы с канализацией.

Фотографии затопленных участков опубликовал «СуперОмск». На снимках видно, что от канализационных вод пострадал спуск в подвал. Кроме того, вода могла попасть и в электрощитовую, что напугало местных жителей.

Ситуацию прокомментировали в администрации Центрального округа и успокоили, что управляющая компания «Новая волна» уже устраняет проблему.

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#Омск#Омская область#Жалобы#Новостройка#Новости#Новости омска#Жалоба#Новостройки#Затопления#Затопление#Анастасия Баянова
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