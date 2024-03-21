«Жуткая субстанция». Омскую новостройку затопила жидкость неизвестного происхождения

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Омскую восемнадцатиэтажку, расположенную по адресу улица Подгорная, 19, затопило водами неизвестного происхождения. Горожане выдвигали разные причины появления жидкости. Позже выяснилось, что виной всему были проблемы с канализацией.
Фотографии затопленных участков опубликовал «СуперОмск». На снимках видно, что от канализационных вод пострадал спуск в подвал. Кроме того, вода могла попасть и в электрощитовую, что напугало местных жителей.
Ситуацию прокомментировали в администрации Центрального округа и успокоили, что управляющая компания «Новая волна» уже устраняет проблему.