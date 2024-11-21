В Омске начался суд над омичом, который убил соседку и остался ночевать в ее доме

Следствие выдвинуло предварительную версию событий: 12 января мужчина под действием алкоголя и наркотиков пробрался в квартиру пенсионерки, жившей с ним по соседству. Там он убил женщину, а потом забрал два ее телефона, общей стоимостью 5,5 тысяч рублей, банковскую карту и сберкнижку. Но завершить ограбление не удалось: омич не справился с опьянением, лег на диван погибшей и уснул. Спящего грабителя и убитую пенсионерку нашла соседка, которая пришла в гости, она же вызвала на место спецслужбы.