В Омске начался суд над омичом, который убил соседку и остался ночевать в ее доме

Posted 21 ноября, 12:39
Published 21 ноября, 12:39
Modified 21 ноября, 13:43
Updated 21 ноября, 13:43
В Омском областном суде начали рассматривать дело 32-летнего омича, который обвиняется в разбое и убийстве пожилой соседки (по п. «в» ч. 4 ст. 162 и пп. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Следствие выдвинуло предварительную версию событий: 12 января мужчина под действием алкоголя и наркотиков пробрался в квартиру пенсионерки, жившей с ним по соседству. Там он убил женщину, а потом забрал два ее телефона, общей стоимостью 5,5 тысяч рублей, банковскую карту и сберкнижку. Но завершить ограбление не удалось: омич не справился с опьянением, лег на диван погибшей и уснул. Спящего грабителя и убитую пенсионерку нашла соседка, которая пришла в гости, она же вызвала на место спецслужбы.
В прокуратуре рассказали, что изначально обвиняемый полностью признавал свою вину, но перед передачей дела в суд изменил позицию: он утверждал, что никого не убивал, а к женщине пришел мириться из-за давних конфликтов. Во время следствия правоохранители представили суду доказательства стороны обвинения. Омичу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.