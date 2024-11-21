В Омской области родился мальчик с уникальным и звучным именем

Posted 21 ноября, 11:08
Published 21 ноября, 11:08
Modified 21 ноября, 11:10
Updated 21 ноября, 11:10
В ЗАГСе озвучили самые редкие имена, которыми родители из Омской области называли своих малышей. Одним из самых необычных имен для мальчиков, пожалуй, стало Арафат. Считается, что оно арабского происхождения и имеет религиозные и культурные значения. Основное значение имени Арафат — «мне дана забота о других».
Кстати, Арафат также расшифровывается как «гора милости» и «гора прощения». Согласно исламской традиции, Арафат — священное место недалеко от Мекки, где каждый год проходит главное религиозное событие — Хадж.
Среди других оригинальных имен для мальчиков в ЗАГСе выделили Медет, Биляль, Мунир и Илай.
Креативность родители проявляют и при выборе имен для девочек. Так в Омской области появились Лина, Ай-Лана, Ясна, Ада и Делия.