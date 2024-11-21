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Posted 21 ноября, 11:08

Published 21 ноября, 11:08

Modified 21 ноября, 11:10

Updated 21 ноября, 11:10

Мальчик получил красивое имя

В Омской области родился мальчик с уникальным и звучным именем

21 ноября 2024, 11:08
Фото: 1MI. Мальчик получил красивое имя
Родители в Омской области дали своим детям необычные имена. Однако находятся и те, кто предпочитает называть новорожденных очень популярными вариантами.

В ЗАГСе озвучили самые редкие имена, которыми родители из Омской области называли своих малышей. Одним из самых необычных имен для мальчиков, пожалуй, стало Арафат. Считается, что оно арабского происхождения и имеет религиозные и культурные значения. Основное значение имени Арафат — «мне дана забота о других».

Кстати, Арафат также расшифровывается как «гора милости» и «гора прощения». Согласно исламской традиции, Арафат — священное место недалеко от Мекки, где каждый год проходит главное религиозное событие — Хадж.

Среди других оригинальных имен для мальчиков в ЗАГСе выделили Медет, Биляль, Мунир и Илай.

Креативность родители проявляют и при выборе имен для девочек. Так в Омской области появились Лина, Ай-Лана, Ясна, Ада и Делия.

Кто во что горазд: названы самые странные детские имена у новорожденных омичей
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