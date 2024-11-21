В Омской области родился мальчик с уникальным и звучным именем

В ЗАГСе озвучили самые редкие имена, которыми родители из Омской области называли своих малышей. Одним из самых необычных имен для мальчиков, пожалуй, стало Арафат. Считается, что оно арабского происхождения и имеет религиозные и культурные значения. Основное значение имени Арафат — «мне дана забота о других».