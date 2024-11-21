«Алло, мы ищем таланты»: какие творческие профессии готовы предложить омичам

Posted 21 ноября, 03:16
Published 21 ноября, 03:16
Modified 21 ноября, 03:18
Updated 21 ноября, 03:18
Согласно данным Авито Работы, профессия видеомонтажера показала самый значительный прирост числа вакансий — 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов достигла почти 80 тысяч рублей. Видеомонтажеры востребованы для создания разнообразного контента, включая короткие ролики для социальных сетей и экспертные видеоматериалы.
Схожий тренд наблюдается и для звукорежиссеров, число вакансий для которых увеличилась на 32%. Средняя заработная плата в этой профессии составляет свыше 55 тысяч рублей при полной занятости. Эти специалисты активно участвуют в записи, сведении и мастеринге звуковых дорожек, а также в звуковом оформлении видеопроектов.
Кроме того, высокий спрос наблюдается на специалистов в сфере музыки, моделинга живописи и театра. Последним готовы платит почти 110 тысяч рублей, что делает их одними из самых высокооплачиваемых представителей креативных индустрий.
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