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Posted 21 ноября, 03:16

Published 21 ноября, 03:16

Modified 21 ноября, 03:18

Updated 21 ноября, 03:18

В Омске стало больше творческих профессий

«Алло, мы ищем таланты»: какие творческие профессии готовы предложить омичам

21 ноября 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске стало больше творческих профессий

По итогам III квартал 2024 года рынок труда в креативных индустриях стремительно растет, в особенности в сфере видеопроизводства и звукового оформления.

Согласно данным Авито Работы, профессия видеомонтажера показала самый значительный прирост числа вакансий — 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов достигла почти 80 тысяч рублей. Видеомонтажеры востребованы для создания разнообразного контента, включая короткие ролики для социальных сетей и экспертные видеоматериалы.

Схожий тренд наблюдается и для звукорежиссеров, число вакансий для которых увеличилась на 32%. Средняя заработная плата в этой профессии составляет свыше 55 тысяч рублей при полной занятости. Эти специалисты активно участвуют в записи, сведении и мастеринге звуковых дорожек, а также в звуковом оформлении видеопроектов.

Кроме того, высокий спрос наблюдается на специалистов в сфере музыки, моделинга живописи и театра. Последним готовы платит почти 110 тысяч рублей, что делает их одними из самых высокооплачиваемых представителей креативных индустрий.

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#Ольга Акамова#Театр#Музыка#Омск#Зарплата#Новости#Рынок труда#Живопись
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