«Алло, мы ищем таланты»: какие творческие профессии готовы предложить омичам

Схожий тренд наблюдается и для звукорежиссеров, число вакансий для которых увеличилась на 32%. Средняя заработная плата в этой профессии составляет свыше 55 тысяч рублей при полной занятости. Эти специалисты активно участвуют в записи, сведении и мастеринге звуковых дорожек, а также в звуковом оформлении видеопроектов.