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Posted 16 ноября, 06:58

Published 16 ноября, 06:58

Modified 16 ноября, 07:00

Updated 16 ноября, 07:00

Иллюстрация

В омских школах не хватает больше трехсот учителей по основным предметам

16 ноября 2024, 06:58
Фото: 1MI. Иллюстрация
Также ощущается дефицит воспитателей в детских садах.

По данным департамента образования омской мэрии на 15 ноября, в городских школах открыты 302 вакансии для учителей по основным предметам. Отметим, что в некоторых учреждениях на одну вакансию требуется сразу несколько педагогов.

Так, в образовательных учреждениях ищут учителей английского языка (ставки открыты в 39 школах), русского языка и литературы (в 48 школах), физики (в 23 школах), математики (в 58 школах), педагогов начальных классов (в 31 школе) и учителей по другим предметам. Также в школах открыты вакансии для тьюторов, вожатых, социальных педагогов, дефектологов, психологов.

Нехватку кадров отмечают и в детских садах. В 69 дошкольных учреждениях ищут воспитателей, в 17 детсадах открыты вакансии для нянечек.

Также в школы и детсады требуются непедагогические работники: медицинский персонал, завхозы, электрики, повара и кухонные рабочие, плотники, дворники, библиотекари, специалисты по охране труда, бухгалтеры и другие сотрудники. Всего департамент образования опубликовал почти тысячу вакансий.

Дефицит педагогов объясняется низким уровнем заработной платы. Например, в лицей № 64 ищут учителя английского языка. Кандидату готовы предложить зарплату 22129 рублей до вычета налогов. Сумма не учитывает доплаты за стаж и квалификационную категорию.

«Условия работы: учебная нагрузка 19 часов; дружный коллектив; мотивированные обучающиеся; шестидневная рабочая неделя», — говорится в объявлении.

В детский сад № 375 ищут воспитателя с опытом работы до 3 лет. Зарплата составит от 22000 до 37000 рублей.

«Педагогическое образование; наличие 1 или высшей категории приветствуется. Наличие санитарной книжки, справки об отсутствии судимости, справки от нарколога и психиатра», — гласят требования к вакансии.

Отметим, что в Омске средняя чистая зарплата в первом полугодии составила 64,1 тысячу рублей. Ранее Город55 в прямом эфире обсуждал зарплаты педагогов:

Ранее Город55 рассказывал, что в департаменте образования открылась вакансия для заместителя директора. Он займется административно-хозяйственным и материально-техническим обеспечением.

В департаменте образования омской мэрии ищут еще одного замдиректора
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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Департамент образования#Школы#Детсады#Детские сады#Учителя#Вакансии#Русский язык#Математика#Физика#Воспитатели
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