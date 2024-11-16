В омских школах не хватает больше трехсот учителей по основным предметам

Так, в образовательных учреждениях ищут учителей английского языка (ставки открыты в 39 школах), русского языка и литературы (в 48 школах), физики (в 23 школах), математики (в 58 школах), педагогов начальных классов (в 31 школе) и учителей по другим предметам. Также в школах открыты вакансии для тьюторов, вожатых, социальных педагогов, дефектологов, психологов.