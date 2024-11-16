В омских школах не хватает больше трехсот учителей по основным предметам

Posted 16 ноября, 06:58
Published 16 ноября, 06:58
Modified 16 ноября, 07:00
Updated 16 ноября, 07:00
По данным департамента образования омской мэрии на 15 ноября, в городских школах открыты 302 вакансии для учителей по основным предметам. Отметим, что в некоторых учреждениях на одну вакансию требуется сразу несколько педагогов.
Так, в образовательных учреждениях ищут учителей английского языка (ставки открыты в 39 школах), русского языка и литературы (в 48 школах), физики (в 23 школах), математики (в 58 школах), педагогов начальных классов (в 31 школе) и учителей по другим предметам. Также в школах открыты вакансии для тьюторов, вожатых, социальных педагогов, дефектологов, психологов.
Нехватку кадров отмечают и в детских садах. В 69 дошкольных учреждениях ищут воспитателей, в 17 детсадах открыты вакансии для нянечек.
Также в школы и детсады требуются непедагогические работники: медицинский персонал, завхозы, электрики, повара и кухонные рабочие, плотники, дворники, библиотекари, специалисты по охране труда, бухгалтеры и другие сотрудники. Всего департамент образования опубликовал почти тысячу вакансий.
Дефицит педагогов объясняется низким уровнем заработной платы. Например, в лицей № 64 ищут учителя английского языка. Кандидату готовы предложить зарплату 22129 рублей до вычета налогов. Сумма не учитывает доплаты за стаж и квалификационную категорию.
«Условия работы: учебная нагрузка 19 часов; дружный коллектив; мотивированные обучающиеся; шестидневная рабочая неделя», — говорится в объявлении.
В детский сад № 375 ищут воспитателя с опытом работы до 3 лет. Зарплата составит от 22000 до 37000 рублей.
«Педагогическое образование; наличие 1 или высшей категории приветствуется. Наличие санитарной книжки, справки об отсутствии судимости, справки от нарколога и психиатра», — гласят требования к вакансии.
Отметим, что в Омске средняя чистая зарплата в первом полугодии составила 64,1 тысячу рублей. Ранее Город55 в прямом эфире обсуждал зарплаты педагогов:
Ранее Город55 рассказывал, что в департаменте образования открылась вакансия для заместителя директора. Он займется административно-хозяйственным и материально-техническим обеспечением.