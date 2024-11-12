Гуманитарии не в тренде: стало известно, где омичам готовы платить до 180 тысяч

Posted 12 ноября, 10:10
Published 12 ноября, 10:10
Modified 12 ноября, 10:12
Updated 12 ноября, 10:12
Аналитики из сервиса по поиску работы SuperJob сообщили, какие в Омске в ноябре открыли вакансии с высокой заработной платой. Больше всего готовы платить инженеру-проектировщику. За 110-180 тысяч рублей ему предстоит заниматься разработкой технологических решений и технологических расчетов. На вакансию рассматривают людей с высшим техническим образованием и опытом в области проектирования объектов нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отрасли.
От 100 тысяч рублей в месяц в Омске может получать водитель категории Е, который займется доставкой грузов. Минимум на 90 тысяч рублей может рассчитывать кандидат, которого возьмут работать автослесарем по ремонту грузовой техники. Обязанности работника включают проведение сервисного обслуживания и ремонт грузовой коммерческой техники.
На четвертой строчке по уровню зарплат, согласно данным аналитиков, разместилась вакансия торгового представителя. Сотруднику в месяц будут платить от 85 тысяч рублей. Также в пятерке оказалась и вакансия сборщика-монтажника мебели. За работу он сможет получать 80 тысяч, что все еще выше средней зарплаты в Омске.