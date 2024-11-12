Гуманитарии не в тренде: стало известно, где омичам готовы платить до 180 тысяч

Аналитики из сервиса по поиску работы SuperJob сообщили, какие в Омске в ноябре открыли вакансии с высокой заработной платой. Больше всего готовы платить инженеру-проектировщику. За 110-180 тысяч рублей ему предстоит заниматься разработкой технологических решений и технологических расчетов. На вакансию рассматривают людей с высшим техническим образованием и опытом в области проектирования объектов нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отрасли.