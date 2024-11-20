В зоне СВО погиб выпускник омского колледжа культуры и искусств

Posted 20 ноября, 13:20
Published 20 ноября, 13:20
Modified 20 ноября, 13:32
Updated 20 ноября, 13:32
На полях спецоперации погиб выпускник омского колледжа культуры и искусств Сергей Мещеряков, об этом сообщили в группе учебного заведения.
Мужчина окончил колледж в 2012 году, он обучался на отделении «Сольного и хорового народного пения» и зарекомендовал себя как способный и ответственный студент. На СВО он ушел добровольцем, но погиб спустя четыре месяца службы.
«Его талант и преданность искусству оставили яркий след в сердцах преподавателей и однокурсников. Его смелость и готовность защищать свою страну навсегда останутся в нашей памяти. Мы скорбим о нем и выражаем соболезнования его семье и близким», — написали в группе колледжа в соцсети.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Мещерякова.