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Posted 20 ноября, 13:20

Published 20 ноября, 13:20

Modified 20 ноября, 13:32

Updated 20 ноября, 13:32

В зоне СВО погиб выпускник омского колледжа культуры и искусств

В зоне СВО погиб выпускник омского колледжа культуры и искусств

20 ноября 2024, 13:20
Фото: 1MI.
Сергей Мещеряков отправился на спецоперацию добровольцем.

На полях спецоперации погиб выпускник омского колледжа культуры и искусств Сергей Мещеряков, об этом сообщили в группе учебного заведения.

Мужчина окончил колледж в 2012 году, он обучался на отделении «Сольного и хорового народного пения» и зарекомендовал себя как способный и ответственный студент. На СВО он ушел добровольцем, но погиб спустя четыре месяца службы.

«Его талант и преданность искусству оставили яркий след в сердцах преподавателей и однокурсников. Его смелость и готовность защищать свою страну навсегда останутся в нашей памяти. Мы скорбим о нем и выражаем соболезнования его семье и близким», — написали в группе колледжа в соцсети.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Мещерякова.

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