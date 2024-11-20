В Большереченском зоопарке омичей попросили придумать имя для необычного яка

Posted 20 ноября, 12:00
Published 20 ноября, 12:00
Modified 20 ноября, 12:00
Updated 20 ноября, 12:00
В Большереченском зоопарке рассказали, что недавно удалось точно узнать пол детеныша яка, который родился летом. Малыш с необычной меткой — белой молнией на лбу — оказался мальчиком.
«Наступил момент истины, друзья! Мы теперь абсолютно точно знаем пол детеныша яка, появившегося на свет этим летом. В стаде домашних яков, кроме папы, теперь еще один самец. Это действительно удивительная новость с учетом того, что два предыдущих приплода были девочками!» — рассказали в пресс-службе зоопарка.
Теперь в зоопарке выбирают имя для еще одного члена семьи яков. За помощью, традиционно, обратились к омичам: пользователям сети предложили назвать варианты, автора лучшего из них ждет приз — билет на новогоднее представление «Добро пожаловать в Заполярье». Варианты принимаются до 22 ноября включительно.
Напомним, что недавно в Большереченском зоопарке открылся сезон медвежьей спячки, одной из первых на зимний сон отправилась медведица Соня. Когда в Большеречье пришла зимняя погода, она сразу крепко заснула, домик медведицы закрыли, чтобы никто ей не мешал. Также в спячку впала медведица Кроха, она сделала это еще раньше Сони.