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Posted 20 ноября, 12:00

Published 20 ноября, 12:00

Modified 20 ноября, 12:00

Updated 20 ноября, 12:00

В Большереченском зоопарке омичей попросили придумать имя для необычного яка

В Большереченском зоопарке омичей попросили придумать имя для необычного яка

20 ноября 2024, 12:00
Фото: Большереченский зоопарк.
Детеныш яка родился с необычной меткой — белой молнией на лбу.

В Большереченском зоопарке рассказали, что недавно удалось точно узнать пол детеныша яка, который родился летом. Малыш с необычной меткой — белой молнией на лбу — оказался мальчиком.

«Наступил момент истины, друзья! Мы теперь абсолютно точно знаем пол детеныша яка, появившегося на свет этим летом. В стаде домашних яков, кроме папы, теперь еще один самец. Это действительно удивительная новость с учетом того, что два предыдущих приплода были девочками!» — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Теперь в зоопарке выбирают имя для еще одного члена семьи яков. За помощью, традиционно, обратились к омичам: пользователям сети предложили назвать варианты, автора лучшего из них ждет приз — билет на новогоднее представление «Добро пожаловать в Заполярье». Варианты принимаются до 22 ноября включительно.

Фото: Большереченский зоопарк

Напомним, что недавно в Большереченском зоопарке открылся сезон медвежьей спячки, одной из первых на зимний сон отправилась медведица Соня. Когда в Большеречье пришла зимняя погода, она сразу крепко заснула, домик медведицы закрыли, чтобы никто ей не мешал. Также в спячку впала медведица Кроха, она сделала это еще раньше Сони.

В Большереченском зоопарке поселилась белая медведица Думка
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Животные#Новости#Дикие животные#Жизнь в зоопарке
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