В Большереченском зоопарке омичей попросили придумать имя для необычного яка

Напомним, что недавно в Большереченском зоопарке открылся сезон медвежьей спячки, одной из первых на зимний сон отправилась медведица Соня. Когда в Большеречье пришла зимняя погода, она сразу крепко заснула, домик медведицы закрыли, чтобы никто ей не мешал. Также в спячку впала медведица Кроха, она сделала это еще раньше Сони.